Рождественская ярмарка на Ратушной площади откроется в пятницу

Таллиннская рождественская ярмарка, признанная в декабре прошлого года лучшей в Европе, повысил интерес как к самому рынку, так и к столице Эстонии. На сайте European Destinations Таллинн стал одним из самых вызывающих интерес мест для зимней поездки. Этот же сайт провел голосование, в котором таллиннский рождественская ярмарка получила больше всего голосов, обойдя такие города, как Страсбург, Вена и Брюссель.

«Ранее в городах, которые удостаивались подобного титула, наблюдался рост числа туристов более чем на треть. Поэтому мы ждем, что в этом году Таллинн посетит еще больше гостей. Таллинн их точно не разочарует, так как 800-летний Старый город и организаторы рождественской ярмарки кроме традиционной программы, готовы предложить много нового. В этом году, например, совместно с Городским музеем, будут организованы рождественские прогулки в историческом Старом городе», - сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Прогулки будут проходить по воскресеньям, начиная с 1 декабря. Прогулка на эстонском языке стартует в 14.30 у елки на Ратушной площади, на русском в 15.00, на английском в 15.30. Продолжительность прогулки полтора часа.

Кроме этого, в программе этого года будет множество других новшеств. Будет открыт домик небольших производителей из Хийумаа, в котором можно будет купить рыбный шоколад, хлеб ручной работы с черной смородиной. Отдельное место будет для любителей сладкого и поклонников искусства. В основном ярмарка сфокусируется на местных товарах. Однако организаторы не забыли и о традиционной программе – на выходных будет проходить разнообразная культурная программа, в которой примут участие около 3000 исполнителей. Во время первого дня Адвента мэр Таллинна зажжет свечу и на площадь прибудет Дед Мороз.

После окончания договора об организации рождественской ярмарки, Управа района Кесклинн провела этим летом конкурс госпоставки, чтобы найти организатора на следующие три года. Выбор был сделан в пользу прошлого организатора, фирмы 5+ Capital OÜ. «Их многолетний опыт и открытость к новым идеям позволит рождественской ярмарке оставаться привлекательной как для таллиннцев, так и для туристов», - сказал старейшина района Кесклинн по окончании конкурса.