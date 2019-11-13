Стало известно, где Tesla построит свой первый завод в Европе

Как уточняет The Verge , предприятие планируют открыть в 2021 году. В настоящее время компания собирает все машины на единственном действующем заводе во Фримонте (штат Калифорния), а также строит еще один завод в США и один в Китае (торжественный запуск предприятия в Шанхае состоялся на днях). При этом китайская фабрика может быть запущена в ближайшее время – на ней будут собирать седаны Tesla Model 3 и кроссоверы Model Y. Эти же модели, а также батареи будут собирать и на немецком заводе.