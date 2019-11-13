Ср, 13.11.2019
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Стало известно, где Tesla построит свой первый завод в Европе

Илон Маск.

ФОТО: HANNIBAL HANSCHKE/Reuters

Американская компания Tesla построит свой первый европейский завод по производству электромобилей в окрестностях Берлина. Об этом написал в своем микроблоге глава Tesla Илон Маск, сообщает Newsru.com.

Как уточняет The Verge, предприятие планируют открыть в 2021 году. В настоящее время компания собирает все машины на единственном действующем заводе во Фримонте (штат Калифорния), а также строит еще один завод в США и один в Китае (торжественный запуск предприятия в Шанхае состоялся на днях). При этом китайская фабрика может быть запущена в ближайшее время – на ней будут собирать седаны Tesla Model 3 и кроссоверы Model Y. Эти же модели, а также батареи будут собирать и на немецком заводе.

"Берлин прекрасен. Я люблю Берлин", – заявил Маск на церемонии вручения премий немецкого журнала Auto Bild, где электромобиль Tesla Model 3 был признан автомобилем года в среднем классе.

Напомним, по итогам третьего квартала 2019 года Tesla впервые в этом году получила прибыль. Выручка Tesla с июля по сентябрь составила 6,3 млрд долларов, почти не изменившись по сравнению со вторым кварталом. Прибыль компании составила скромные 143 млн долларов.

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