Илья Ковальчук выведен из состава "Лос-Анджелеса"

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана, хоккеист выведен из состава клуба.

«Лос-Анджелес» сообщил Илье Ковальчуку, что в обозримом будущем он будет выведен из состава. Он сможет тренироваться с клубом, но не будет играть», – написал Фридман. в последнее время клуб пытался обменять хоккеиста. Агент игрока также оказывает содействие, чтобы ускорить процесс перехода. В контракте Ковальчука есть пункт о полном запрете на обмен. Игрок должен будет согласиться на переход в другой клуб. Срок контракта игрока с зарплатой 6,25 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2020/21.

Генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк сообщил, что провел встречу с нападающим Ильей Ковальчуком.

«Выводить игроков из состава трудно. Сложно принимать такие решения, проводить тяжелые разговоры. Но да, я говорил с ним об этом.

Ковальчук запросил обмен? Я не контролирую это. У меня нет контроля над этой ситуацией. Просил ли он об этом? Нет, и в его контракте есть пункт о запрете на обмен. И он там не просто так», – сказал Блэйк.