СМИ: в Польше в холодильной камере обнаружены тела двух украинцев

По словам представительницы полиции города Рава-Мазовецкая Агата Кравчик, об обнаружении тел украинцев сообщил полиции около 11.00 воскресенья владелец хранилища. Оба украинца - мужчины 28 и 46 лет, жили на территории имения, где произошло ЧП.

Польские полицейские пока не установили, при каких обстоятельствах украинцы оказались в бескислородной холодильной камере, которая является помещением с контролированной, анаэробной атмосферой, и вход в которую несет смертельную угрозу.