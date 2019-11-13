Ср, 13.11.2019
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Крупный французский бизнесмен укрепляет позиции в Эстонии, скупая дорогую недвижимость

Главная контора Центристской партии на улице Тоом-Рюйтли в Старом городе.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Крупный владелец и руководитель известной французской биржевой фирмы Bleecker Филипп Мишель Бучетон заполучил в свою собственность историческое здание на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне, проданное Центристской партией для покрытия долгов, и теперь планирует его реставрировать, но это только начало его деятельности в Эстонии, пишет Äripäev.

В Эстонии Бучетон связан в общей сложности с восемью компаниями, наиболее известные из которых - недавно сменившие собственника паевое товарищество ISS Haldus и акционерное общество ISS Eesti. Две эти компании являются крупнейшими работодателями в Эстонии , и француз входит в советы директоров обеих фирм.

Помимо  бывшего дома Центристской партии на Тоом-Рюйтли,3 он владеет несколькими лакомыми объектами недвижимости в эстонской столице. Например, через компанию  Tuukri Holding ему принадлежит участок на Туукри,1а.

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