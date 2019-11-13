Крупный французский бизнесмен укрепляет позиции в Эстонии, скупая дорогую недвижимость

Крупный владелец и руководитель известной французской биржевой фирмы Bleecker Филипп Мишель Бучетон заполучил в свою собственность историческое здание на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне, проданное Центристской партией для покрытия долгов, и теперь планирует его реставрировать, но это только начало его деятельности в Эстонии, пишет Äripäev.