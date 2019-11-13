Видео: МуПо поймала сбежавшего из дома подростка

«Если летом подростки могли проводить время на улице, то с приходом холодов они переместились в туннель. Прохожие жаловались на шум и конфликтные ситуации, точки общепита возмущались, поскольку молодые люди занимали предназначенные для клиентов столы-стулья. Также подростков видели на подземной парковке совершающими опасные маневры на рулах между машинами», - сказала старший инспектор Муниципальной полиции Лаура Эннет.

В понедельник вечером рядом с площадью Вабадузе находились и инспекторы молодежной полиции, которые разыскивали давно сбежавшего из дома Кристьяна.

После обмена информацией оба подразделения продолжили свою работу, пока в какой-то момент сотрудники МуПо не заметили подходящего под описания молодого человека, который, увидев полицейских, бросился бежать. Подросток исчез из поля зрения у Реальной школы. Спустя какое-то время работник МуПо заметил того же молодого человека, вместе с полицией его задержали, доставили в машину, в которой Кристьян сообщил, что у него в сумке нож. Речь шла об опасном колющем предмете, который у подростка забрали.