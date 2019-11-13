Видео: МуПо поймала сбежавшего из дома подростка

Из-за неоднократных жалоб о том, что в туннеле под площадью Вабадузе собираются подростки, вечером 11 ноября сотрудники по работе с молодежью МуПо проверили туннель и поймали там сбежавшего из дома молодого человека, которого разыскивала полиция, сообщила пресс-служба МуПо.
«Если летом подростки могли проводить время на улице, то с приходом холодов они переместились в туннель. Прохожие жаловались на шум и конфликтные ситуации, точки общепита возмущались, поскольку молодые люди занимали предназначенные для клиентов столы-стулья. Также подростков видели на подземной парковке совершающими опасные маневры на рулах между машинами», - сказала старший инспектор Муниципальной полиции Лаура Эннет.
В понедельник вечером рядом с площадью Вабадузе находились и инспекторы молодежной полиции, которые разыскивали давно сбежавшего из дома Кристьяна.
После обмена информацией оба подразделения продолжили свою работу, пока в какой-то момент сотрудники МуПо не заметили подходящего под описания молодого человека, который, увидев полицейских, бросился бежать. Подросток исчез из поля зрения у Реальной школы. Спустя какое-то время работник МуПо заметил того же молодого человека, вместе с полицией его задержали, доставили в машину, в которой Кристьян сообщил, что у него в сумке нож. Речь шла об опасном колющем предмете, который у подростка забрали.
По словам руководителя отдела расследований и региональной работы МуПо Трийн Уудевяли, речь идет о сотрудничестве с полицией: «Мы планируем еще больше расширить это сотрудничество: есть договоренность о проведении в ближайшее время ряда совместных рейдов, в том числе в ночные часы. У МуПо и полиции есть опыт работы с молодежью, и это стоит эффективнее использовать в сотрудничестве. Подростки собирались всегда, и будут собираться в дальнейшем, мы хотим это не запретить, а лишь обратить внимание на то, что связанная со сборами деятельность не должна беспокоить других людей».