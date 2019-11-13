Авиапассажиров предупредили об опасностях, которые поджидают их ручную кладь

Как отмечает издание, в последние годы большинство авиакомпаний разработали специальные тарифы и стали взимать плату за регистрацию багажа. Поэтому все больше пассажиров стараются свои вещи перевезти в ручной клади. В результате на большинстве рейсов полки для сумок оказываются настолько переполненными, что многим путешественникам, вошедшим не в первых рядах, просто-напросто не хватает места, пишет Turizm.

И тут наступает самое интересное. В этих случаях персонал перевозчика предлагает пассажиру сдать сумку в багаж, который размещается в грузовом отсеке воздушного судна. И такая просьба реально ставит под угрозу ручную кладь.

Помимо времени, которое потребуется потратить по прилету на ожидание своей сумки, есть опасность гораздо серьезнее. Во-первых, именно в ручной клади чаще всего перевозят особенно ценные вещи. И об этом, конечно же, знают преступники. К сожалению, кражи из багажа в аэропортах остаются насущной проблемой. В последнее время, кстати, фиксируется увеличение количества случаев с пропажей дорогих предметов из ручной клади. Авиакомпании и аэропорты, как правило, отказывают в компенсации, ограничиваясь формальной страховкой, которая рассчитывается, исходя из веса.

Дело в том, что согласно правилам Варшавской конвенции 1929 года, зарегистрированный багаж не должен содержать хрупких, скоропортящихся или ценных вещей. Соответственно, уровень компенсации, на который имеет право пассажир в случае утраты или повреждения, не учитывает находящиеся в багаже ценные предметы. Другими словами, когда наземный персонал освобождает пассажира от его ручной клади, авиакомпания не берет на себя ответственность за находящиеся там дорогостоящие вещи.

Поэтому ноутбуки, фотоаппараты, украшения и деньги никогда не следует оставлять в сумке, которую предлагают отправить в багажное отделение. Тоже самое касается и документов, включая паспорт. Поэтому если в ручной клади планируется перевозить ценный предмет, в самолет лучше брать небольшую сумку, которая соответствует параметрам, заявленным авиакомпанией, и помещается под впереди стоящим креслом.