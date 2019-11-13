Стали известны все три «Культурные столицы» Европы 2024 года

Согласно решению Европейской комиссии, право носить звание Культурной столицы Европы 2024 года получают три города. Бад-Ишль с населением всего 14 000 человек расположен недалеко от Зальцбурга на севере Австрии. Среди стран, не входящих в ЕС, удача улыбнулась норвежскому городу Будё, расположенному за Полярным кругом - гораздо севернее всех предыдущих Культурных столиц Европы. Среди эстонских городов предпочтение независимой экспертной комиссии в нелегкой конкурентной борьбе получил Тарту.

«Примечательно, что все три Культурные столицы 2024 года - это небольшие города, а не столицы или известные культурные центры. Это подтверждает, что масштаб города сам по себе не является ограничением, если предложенная концепция убедительна», – сказала Кадри Яурам, начальник отдела внешних связей Министерства культуры.

Девиз Тарту, Культурной столицы 2024 года – «Искусства выживания».

«Эта идея удачно объединяет многие вопросы, которые мы все чаще задаем себе. Будь то устойчивое развитие, охрана природы, образование и инновации, психическое здоровье или связь между поколениями - здесь много возможностей для размышления и толкования в контексте всей Европы. Замечательно, что благодаря Культурной столице Тарту Эстония будет находится в авангарде этих дискуссий», – добавила Яурам.

До 2024 года Европейская комиссия будет пристально следить за процессом подготовки Культурных столиц и, в случае необходимости, давать рекомендации относительно следующих шагов, которые необходимо предпринять. Если все приготовления пойдут по плану, Европейская комиссия присудит Культурной столице премию Мелины Меркур в полтора миллиона евро. Эстонское государство также поддержит программу Культурной столицы Тарту, выделив ему субсидию местного самоуправления и из других источников финансирования в размере до 10 миллионов евро.

В нынешнем году Культурными столицами Европы являются итальянская Матера и болгарский Пловдив. В следующем году этот титул будут носить хорватский портовый город Риека и ирландский Голуэй.

В 2021 году – Элефсина в Греции, Тимишоара в Румынии и Нови Сад в Сербии, а в 2022 году Культурными столицами будут Каунас в Литве и Эш-сюр-Альзетт в Люксембурге. В 2023 году Культурной столицей станет Веспрем, Венгрия.

Более широкая цель конкурса на звание Культурной столицы – в достижении более длительного воздействия на культурную, общественную и городскую жизнь. Путь к статусу Культурной столицы способствует тому, что город становится более привлекательным как для местных сообществ, так и на международном уровне, привлекая к тому же множество туристов.