Опрос показал, владельцы каких смартфонов больше всего довольны камерами своих устройств

Но затем вышел Huawei P20 Pro с его уникальным датчиком, потом появились 48-мегапиксельные камеры, а недавно на рынок вышли устройства с датчиками разрешением 64 и даже 108 Мп, пишет Ixbt.com.

Камеры в смартфонах снова стали чуть ли не главным параметром, особенно в топовых моделях. Ресурс 91mobiles решил провести опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, владельцы каких смартфонов больше всего довольны камерами в своих устройствах.

Результат можно видеть на диаграмме ниже.

В опросе поучаствовало более 15 000 человек, так что он весьма адекватен. Правда, опрос проводился в Индии, что стоит учитывать. В частности, Apple на диаграмме попросту отсутствует.

Как видно, Oppo лидирует с результатом в 62%. То есть 62% владельцев смартфонов Oppo довольны камерами в своих аппаратах. У Vivo и Xiaomi результаты хуже: 57% и 52% соответственно.