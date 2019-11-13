Ср, 13.11.2019
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Опрос показал, владельцы каких смартфонов больше всего довольны камерами своих устройств

Смартфоны.

ФОТО: ALY SONG/REUTERS

Буквально пару лет назад казалось, что камеры в смартфонах уперлись в очередной потолок. У большинства производителей новые флагманы снимали практически так же, как и предыдущие, везде использовались одни и те же 12-мегапиксельные датчики Sony.

Но затем вышел Huawei P20 Pro с его уникальным датчиком, потом появились 48-мегапиксельные камеры, а недавно на рынок вышли устройства с датчиками разрешением 64 и даже 108 Мп, пишет Ixbt.com.

Камеры в смартфонах снова стали чуть ли не главным параметром, особенно в топовых моделях. Ресурс 91mobiles решил провести опрос среди своих читателей, чтобы выяснить, владельцы каких смартфонов больше всего довольны камерами в своих устройствах.

Результат можно видеть на диаграмме ниже.

Опрос показал, владельцы каких смартфонов больше всего довольны камерами в своих устройствах
 

В опросе поучаствовало более 15 000 человек, так что он весьма адекватен. Правда, опрос проводился в Индии, что стоит учитывать. В частности, Apple на диаграмме попросту отсутствует.

Как видно, Oppo лидирует с результатом в 62%. То есть 62% владельцев смартфонов Oppo довольны камерами в своих аппаратах. У Vivo и Xiaomi результаты хуже: 57% и 52% соответственно.

Интересно, что в опросе нет OnePlus и Samsung, хотя первая является лидером премиального сегмента в Индии, а вторая попросту занимает второе место на всем индийском рынке смартфонов.

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