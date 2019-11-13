Ратас назвал высказывание Каи Каллас атакой на репутацию Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас в среду заявил на инфочасе в Рийгикогу, что критика лидера Партии реформ Каи Каллас в его адрес была атакой на репутацию Эстонии.
Кая Каллас спросила у Ратаса, что он в качестве премьер-министра намерен сделать с главой МВД Мартом Хельме, который подверг подозрению непредвзятость прокуратуры и тем самым подрывает правовое государство. «Министр юстиции Райво Аэг вчера заверил фракцию Партии реформ, что эти утверждения министра внутренних дел не соответствуют истине и что нет ни одного факта, согласно которому эти производственные процессы были бы политически зависимыми», - сказала Каллас.
Ратас не сказал, что он в качестве премьер-министра сделает с Хельме, только отметил, что непременно воспользуется своим словом. «Моя позиция заключается в том, что прокуратура, разумеется, независима и я не вижу политической предвзятости прокуратуры», - сказал Ратас.
Вслед за этим Ратас атаковал Каллас, которая во вторник заявила в интервью ERR, что Ратас готов продать эстонское государство. Ратас сказал, что если, по словам Каллас, глава МВД подрывает эстонское государство, то именно слова Каллас являются серьезной атакой на репутацию Эстонии на внешне- и внутриполитическом уровне.