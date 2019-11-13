Ратас назвал высказывание Каи Каллас атакой на репутацию Эстонии

Кая Каллас спросила у Ратаса, что он в качестве премьер-министра намерен сделать с главой МВД Мартом Хельме, который подверг подозрению непредвзятость прокуратуры и тем самым подрывает правовое государство. «Министр юстиции Райво Аэг вчера заверил фракцию Партии реформ, что эти утверждения министра внутренних дел не соответствуют истине и что нет ни одного факта, согласно которому эти производственные процессы были бы политически зависимыми», - сказала Каллас.

Ратас не сказал, что он в качестве премьер-министра сделает с Хельме, только отметил, что непременно воспользуется своим словом. «Моя позиция заключается в том, что прокуратура, разумеется, независима и я не вижу политической предвзятости прокуратуры», - сказал Ратас.