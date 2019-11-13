Сказке конец: "Ростов" Валерия Карпина погряз в финансовых проблемах

Долги по зарплате и премиальным перед футболистами составляют три месяца.

Клуб из Ростова имеет достаточно спонсоров, но в последнее время они не оказывают помощь команде. Единственным источником финансирования выступает компания президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Куратором спорта от администрации области является первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, и спонсоры ориентируются на его видение и отношение команде. В такой ситуации помочь может губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Утверждается, что по наиболее вероятному сценарию в зимнее трансферное окно клуб будет вынужден продать защитника Дмитрия Чистякова, полузащитников Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко и Алексея Ионова, а также форварда Эльдора Шомуродова.

Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.