Ср, 13.11.2019
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  • Сказке конец: "Ростов" Валерия Карпина погряз в финансовых проблемах

Сказке конец: "Ростов" Валерия Карпина погряз в финансовых проблемах

Пока "Ростов" идет на третьем месте в РПЛ. Что будет после зимней паузы?

ФОТО: Sergey Pivovarov/Sputnik

«Ростов» находится в сложной финансовой ситуации, утверждает «Спорт-Экспресс».

Долги по зарплате и премиальным перед футболистами составляют три месяца.

Клуб из Ростова имеет достаточно спонсоров, но в последнее время они не оказывают помощь команде. Единственным источником финансирования выступает компания президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца.

Куратором спорта от администрации области является первый заместитель губернатора Игорь Гуськов, и спонсоры ориентируются на его видение и отношение команде. В такой ситуации помочь может губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Утверждается, что по наиболее вероятному сценарию в зимнее трансферное окно клуб будет вынужден продать защитника Дмитрия Чистякова, полузащитников Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Еременко и Алексея Ионова, а также форварда Эльдора Шомуродова.

Также подобный сценарий предусматривает, что «Ростов» во время паузы в РПЛ покинут Арутюнянц, главный тренер Валерий Карпин и спортивный директор Алексей Рыскин.

После 16 туров в чемпионате России "Ростов" идет на третьем месте набрав 30 очков. До лидирующего "Зенита" "Ростову" всего шесть баллов.

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