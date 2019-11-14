Сборная Эстонии в добавленное время упустила ничью в поединке с Украиной

Товарищеский матч позволил Карелу Воолайду и Андрею Шевченко проверить в действии ближайший резерв сборных - контрольных встреч в международном календаре практически не осталось, поэтому каждый такой момент надо ценить.

Получилось - на тройку с минусом, если судить по нашей сборной. Сборная Эстонии позволила украинцам победить, a игра в атаке в очередной раз вызвала лишь грустные усмешки. Все чем запомнилась наша команда - пару проходов Лийвака в штрафную, да удар на метр выше ворот в исполнении Зенева. К слову, шла тогда 76-я минута.

Украина имела шансы, но удары по воротам эстонцев оказывались добычей Игонена, даже когда наш защитник Никита Баранов в середине второго тайма чуть не срезал мяч в собственные ворота, Игонен достал и этот рикошет.

Решающим стала последняя компенсированная минута второго тайма: Украина получила право на штрафной,Безус пробил, Зенев в стенке выпрыгнул и от его головы мяч влетел в ворота - 0:1.