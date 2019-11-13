Ср, 13.11.2019
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  • В ход пошли газ и наручники: полицейские не без труда задержали напавшего на свою семью

В ход пошли газ и наручники: полицейские не без труда задержали напавшего на свою семью

Viljandis välkusid rusikad.

ФОТО: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Во вторник в Тартумаа мужчина, напавший на членов своей семьи, впоследствии напал и на полицейских.

Днем в полицию поступил вызов в поселок Ряни волости Камбья, где в одном из домов 40-летний пьяный мужчина проявлял агрессию в отношении своей семьи, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Когда на место прибыл патруль, мужчина напал и на полицейских, так что они применили при задержании газ и наручники.

Мужчина, в отношении которого действуют уголовный надзор и запрет на употребление алкоголя, был задержан и доставлен в арестный дом, полиция также возбудила против него уголовное дело.

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