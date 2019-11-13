В ход пошли газ и наручники: полицейские не без труда задержали напавшего на свою семью

Днем в полицию поступил вызов в поселок Ряни волости Камбья, где в одном из домов 40-летний пьяный мужчина проявлял агрессию в отношении своей семьи, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.

Когда на место прибыл патруль, мужчина напал и на полицейских, так что они применили при задержании газ и наручники.