В ход пошли газ и наручники: полицейские не без труда задержали напавшего на свою семью

Во вторник в Тартумаа мужчина, напавший на членов своей семьи, впоследствии напал и на полицейских.
Днем в полицию поступил вызов в поселок Ряни волости Камбья, где в одном из домов 40-летний пьяный мужчина проявлял агрессию в отношении своей семьи, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаской префектуры.
Когда на место прибыл патруль, мужчина напал и на полицейских, так что они применили при задержании газ и наручники.
Мужчина, в отношении которого действуют уголовный надзор и запрет на употребление алкоголя, был задержан и доставлен в арестный дом, полиция также возбудила против него уголовное дело.