Эстонские строители могут повалить домой из Финляндии

Бригадиры из Эстонии полезны для финских строительных компаний, потому что при помощи русского языка они могут обращаться с трудящимися из стран бывшего восточного блока лучше, чем сами финны.

Эстонцы более предприимчивы

Хотя сообщения о строителях, не получивших зарплату или ставших жертвами обмана, поступают постоянно, эстонцы среди них в меньшинстве. Многие эстонские строители в Финляндии вступили в профсоюз и имеют фиксированную минимальную заработную плату, ниже которой платить нельзя. То же самое нельзя сказать о трудящихся-мигрантах с меньшим стажем работы. По словам Палонена, чем дальше от Финляндии находится страна, из которой приезжают строители, тем чаще их обманывают.

Эстонцы, проработавшие строителями в Финляндии достаточно долго, все чаще создают малые предприятия, чтобы работать только на себя. По словам Мяги и Хави, найдется немало компаний из двух, трех или четырех человек, которые созданы для того, чтобы взимать плату за посредничество.

Финский строительный сектор переживает трудные времена из-за экономического спада. По последним оценкам, объем строительства сократится с 38 000 до 32 000 строений в год. Большинство зданий будет построено в Хельсинки и его окрестностях, а также в Турку и Тампере.

Эстонцы в финском строительном производстве

В прошлом году в комментарии изданию Äripäev глава Союза строительных компаний Финляндии сказал, что в Финляндии работает около 20 000 - 25 000 эстонских строителей.

В 2017 году из Финляндии в Эстонию приехало на 600 человек больше, чем из Эстонии в Финляндию.

В Финляндии работает около 100 000 человек из Эстонии, из которых около 50 000 живут там постоянно.