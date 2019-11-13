Эстонские строители могут повалить домой из Финляндии

- Зарплаты строителей в Таллинне и Финляндии понемногу выравниваются
- Многие эстонцы работают в Финляндии только из-за взятых финансовых обязательств
- Эстонских строителей на финских стройках сменят украинцы, румыны и узбеки
Эстонцы, работающие в Финляндии строителями, начали возвращаться в Эстонию, поскольку их финансовое положение в последнее время улучшилось, а их кредиты были выплачены. Но есть и те, кто лишь сейчас планирует перебраться через залив на север, чтобы найти работу, пишет Postimees.
Растущие зарплаты в строительной отрасли Эстонии привлекают обратно из Финляндии тех, кто в свое время переехал туда из-за более высоких доходов. Поскольку взятые на строительство жилья кредиты к настоящему времени по большей части погашены, люди готовы возвращаться домой - пусть на работу с более низкой заработной платой, зато к семьям.
По словам работающих в Финляндии Таави Мяги и Гуллара Хави, возвращается все больше и больше их соотечественников. При этом высокие зарплаты в Эстонии - далеко не у всех. Заработная плата строителей общего профиля все еще ниже финского уровня, но, например, домой возвращаются плотники, для которых разница в почасовой оплате труда между Таллинном и Хельсинки становится все меньше и меньше.
«Наш опыт показывает, что эстонский плотник получает в среднем 14–15 евро в час в Финляндии и 10–11 евро в Таллине», - сказал вице-президент профсоюза финских строителей Киммо Палонен.
«И выходит, зачем ехать в дорогую Финляндию, особенно когда ваша семья находится в Эстонии? Речь уже идет о столь малой разнице, что я понимаю, почему эстонцы предпочитают возвращаться на родину».
Обучение на семи языках
Cами эстонцы соглашаются с тем, что уровень заработной платы начинает выравниваться. «Я живу на Сааремаа, и зарплаты там несопоставимы с зарплатами в столице. Но ездить на работу с Сааремаа в Таллинн - это почти то же самое, что в Хельсинки добираться до работы», - сказал Хави. Ситуация на строительном рынке медленно движется к тому, что больше не будет иметь значения, работать в Финляндии или в Таллине.
Эстонцы начинают понимать свою ценность и больше не хотят заниматься низкооплачиваемой работой. Это создает проблемы для финских строительных компаний, которые годами могли пользоваться преимуществами дешевого труда "калевипоэгов". Новые трудовые ресурсы в основном поступают с Украины и из Белоруссии, а также из Румынии и Узбекистана.
По словам руководителя отдела ремонтов строительной компании YIT Весы Алрооса, рост заработной платы в Эстонии затронет финские компании. «Если дома можно получать такую же зарплату, никто не захочет уезжать за границу. И если эстонцы останутся в Эстонии, их заменят те, кто приехал издалека», - сказал он.
Однако, по словам Палонена, привлечение работников из более отдаленных стран вызывает проблемы. «Если у украинского строителя есть вид на жительство в Эстонии, эстонская компания может отправить его в Финляндию так же, как и гражданина Европейского союза. Мы считаем, что документы должны быть в порядке, и по ним можно было бы установить, что их владелец находился в Эстонии».
На строительной площадке в районе Валлила в Хельсинки в настоящее время установлены предупреждающие знаки на четырех языках: финском, английском, эстонском и русском. Обучение технике безопасности проводится на семи языках, но в общей сложности на строительных площадках в Финляндии работают представители более сорока национальностей. Разных языков так много, что для обозначения самых важных моментов используются картинки, изображение на которых настолько понятно, что сопровождающий текст не нужен.
Бригадиры из Эстонии полезны для финских строительных компаний, потому что при помощи русского языка они могут обращаться с трудящимися из стран бывшего восточного блока лучше, чем сами финны.
Эстонцы более предприимчивы
Хотя сообщения о строителях, не получивших зарплату или ставших жертвами обмана, поступают постоянно, эстонцы среди них в меньшинстве. Многие эстонские строители в Финляндии вступили в профсоюз и имеют фиксированную минимальную заработную плату, ниже которой платить нельзя. То же самое нельзя сказать о трудящихся-мигрантах с меньшим стажем работы. По словам Палонена, чем дальше от Финляндии находится страна, из которой приезжают строители, тем чаще их обманывают.
Эстонцы, проработавшие строителями в Финляндии достаточно долго, все чаще создают малые предприятия, чтобы работать только на себя. По словам Мяги и Хави, найдется немало компаний из двух, трех или четырех человек, которые созданы для того, чтобы взимать плату за посредничество.
Финский строительный сектор переживает трудные времена из-за экономического спада. По последним оценкам, объем строительства сократится с 38 000 до 32 000 строений в год. Большинство зданий будет построено в Хельсинки и его окрестностях, а также в Турку и Тампере.
Эстонцы в финском строительном производстве
В прошлом году в комментарии изданию Äripäev глава Союза строительных компаний Финляндии сказал, что в Финляндии работает около 20 000 - 25 000 эстонских строителей.
В 2017 году из Финляндии в Эстонию приехало на 600 человек больше, чем из Эстонии в Финляндию.
В Финляндии работает около 100 000 человек из Эстонии, из которых около 50 000 живут там постоянно.