Картина дня: хмурая осень эстонского бизнеса, тайна министра Ярвика и поднобности инцидента на пароме

Портал Rus.Postimees знакомит с главными событиями среды.
Хмурая осень эстонского бизнеса: за короткий срок вылетели в трубу шесть компаний по производству деревянных домов
За последние несколько месяцев целых шесть эстонских производителей деревянных домов обанкротились, реорганизовались или закрыли производство, пишет Postimees. Причастные к этому сектору предсказывают, что таких ситуаций будет еще больше. Что же произошло в отрасли, которая еще несколько лет назад считалась золотым дном и пай-девочкой эстонского экспорта? Читать далее...
Тайна министра Ярвика: участники связанного с PRIA скандала – его друзья детства
Приведших на порог правительственного кризиса участников скандала – министра сельской жизни Марта Ярвика, его бывшего советника Урмаса Арумяэ и спорящего с PRIA хозяина хутора Рейна Соосаара – объединяют тщательно скрывающиеся обстоятельства: они знают друг друга практически всю жизнь. Они были одноклассниками в начальной школе и знакомыми в юности. Читать далее...
Крупный французский бизнесмен укрепляет позиции в Эстонии, скупая дорогую недвижимость
Крупный владелец и руководитель известной французской биржевой фирмы Bleecker Филипп Мишель Бучетон заполучил в свою собственность историческое здание на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне, проданное Центристской партией для покрытия долгов, и теперь планирует его реставрировать, но это только начало его деятельности в Эстонии. Читать далее...
Хельме: российские спецслужбы использовали Swedbank для оказания влияния на страны
В интервью шведской газете Dagens Industr министр финансов Мартин Хельме сказал, что российские спецслужбы использовали Swedbank для создания дистабилизации во многих странах. Читать далее...
Кая Каллас: возьму свои слова обратно, если Март Ярвик сегодня же уйдет в отставку
Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас готова взять обратно свои слова о премьер-министре Юри Ратасе, если оскандалившийся министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) сегодня же уйдет в отставку. Читать далее...
Лидер «Отечества» не верит в развал коалиции из-за скандала с Мартом Ярвиком
Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер считает обвинения в адрес министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) очень серьезными, но не верит, что из-за этого скандала развалится правительственная коалиция. Читать далее...
Рождественская ярмарка на Ратушной площади откроется в пятницу
В пятницу, 15 ноября, в 17.00 на Ратушной площади зажгутся огни рождественской елки и откроется рождественская ярмарка, сообщила пресс-служба управы района Кесклинн. Читать далее...
Эстонские строители могут хлынуть домой с финских строек
Эстонцы, работающие в Финляндии строителями, начали возвращаться в Эстонию, поскольку их финансовое положение в последнее время улучшилось, а их кредиты были выплачены. Но есть и те, кто лишь сейчас планирует перебраться через залив на север, чтобы найти работу. Читать далее...
Ратас потребовал от Каллас публичных извинений
Премьер-министр Юри Ратас во вторник вечером обвинил лидера Партии реформ Каю Каллас в серьезной личной нападке и потребовал публичных извинений. Читать далее...
Ратас назвал высказывание Каи Каллас атакой на репутацию Эстонии
Премьер-министр Юри Ратас в среду заявил на инфочасе в Рийгикогу, что критика лидера Партии реформ Каи Каллас в его адрес была атакой на репутацию Эстонии. Читать далее...
Суд обязал Enefit Kaevandused выплатить уволенному со скандалом профлидеру шахтеров более 11 000 евро
Бывший лидер Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Юрий Грибовский в 2017 году был незаконно уволен с предприятия Enefit Kaevandused. Читать далее...
Полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров парома Tallink
На судне Silja Europa судоходной компании Tallink в 20 октября утром были обнаружены мертвыми двое граждан Финляндии. Как сообщала ранее полиция, инциденты между собой не связаны. Читать далее...
ЕС объявил войну электромусору: на бытовую технику вводят новые правила
В ЕС введут новые правила для бытовой техники - она должна стать более долговечной и пригодной для ремонта. Экологи довольны, но обращают внимание, что часть электроприборов под эти правила не попадает. Читать далее...