Картина дня: хмурая осень эстонского бизнеса, тайна министра Ярвика и подробности инцидента на пароме

Хмурая осень эстонского бизнеса: за короткий срок вылетели в трубу шесть компаний по производству деревянных домов

За последние несколько месяцев целых шесть эстонских производителей деревянных домов обанкротились, реорганизовались или закрыли производство, пишет Postimees. Причастные к этому сектору предсказывают, что таких ситуаций будет еще больше. Что же произошло в отрасли, которая еще несколько лет назад считалась золотым дном и пай-девочкой эстонского экспорта? Читать далее...

Тайна министра Ярвика: участники связанного с PRIA скандала – его друзья детства

Приведших на порог правительственного кризиса участников скандала – министра сельской жизни Марта Ярвика, его бывшего советника Урмаса Арумяэ и спорящего с PRIA хозяина хутора Рейна Соосаара – объединяют тщательно скрывающиеся обстоятельства: они знают друг друга практически всю жизнь. Они были одноклассниками в начальной школе и знакомыми в юности. Читать далее...

Крупный французский бизнесмен укрепляет позиции в Эстонии, скупая дорогую недвижимость

Крупный владелец и руководитель известной французской биржевой фирмы Bleecker Филипп Мишель Бучетон заполучил в свою собственность историческое здание на улице Тоом-Рюйтли в Таллинне, проданное Центристской партией для покрытия долгов, и теперь планирует его реставрировать, но это только начало его деятельности в Эстонии. Читать далее...

Хельме: российские спецслужбы использовали Swedbank для оказания влияния на страны

В интервью шведской газете Dagens Industr министр финансов Мартин Хельме сказал, что российские спецслужбы использовали Swedbank для создания дистабилизации во многих странах. Читать далее...

Кая Каллас: возьму свои слова обратно, если Март Ярвик сегодня же уйдет в отставку

Председатель оппозиционной Партии реформ Кая Каллас готова взять обратно свои слова о премьер-министре Юри Ратасе, если оскандалившийся министр сельской жизни Март Ярвик (EKRE) сегодня же уйдет в отставку. Читать далее...

Лидер «Отечества» не верит в развал коалиции из-за скандала с Мартом Ярвиком

Председатель партии «Отечество» Хелир-Валдор Сеэдер считает обвинения в адрес министра сельской жизни Марта Ярвика (EKRE) очень серьезными, но не верит, что из-за этого скандала развалится правительственная коалиция. Читать далее...

Рождественская ярмарка на Ратушной площади откроется в пятницу

В пятницу, 15 ноября, в 17.00 на Ратушной площади зажгутся огни рождественской елки и откроется рождественская ярмарка, сообщила пресс-служба управы района Кесклинн. Читать далее...

Эстонские строители могут хлынуть домой с финских строек

Эстонцы, работающие в Финляндии строителями, начали возвращаться в Эстонию, поскольку их финансовое положение в последнее время улучшилось, а их кредиты были выплачены. Но есть и те, кто лишь сейчас планирует перебраться через залив на север, чтобы найти работу. Читать далее...

Ратас потребовал от Каллас публичных извинений

Премьер-министр Юри Ратас во вторник вечером обвинил лидера Партии реформ Каю Каллас в серьезной личной нападке и потребовал публичных извинений. Читать далее...

Ратас назвал высказывание Каи Каллас атакой на репутацию Эстонии

Премьер-министр Юри Ратас в среду заявил на инфочасе в Рийгикогу, что критика лидера Партии реформ Каи Каллас в его адрес была атакой на репутацию Эстонии. Читать далее...

Суд обязал Enefit Kaevandused выплатить уволенному со скандалом профлидеру шахтеров более 11 000 евро

Бывший лидер Независимого профсоюза шахтеров и энергетиков Юрий Грибовский в 2017 году был незаконно уволен с предприятия Enefit Kaevandused. Читать далее...

Полиция не начинала расследования по факту смерти пассажиров парома Tallink

На судне Silja Europa судоходной компании Tallink в 20 октября утром были обнаружены мертвыми двое граждан Финляндии. Как сообщала ранее полиция, инциденты между собой не связаны. Читать далее...

ЕС объявил войну электромусору: на бытовую технику вводят новые правила