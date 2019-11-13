От Ласнамяэ до Штромки: в Таллинне откроется новая автобусная линия

Автобус № 66 будет отправляться из ласнамяэского микрорайона Прийсле и на нем можно будет доехать без пересадок до Штромки. Линию планируется запустить одновременно с открытием новой магистрали Рейди-теэ – по-видимому, это случится в самом конце ноября.

По словам старейшины Пыхья-Tаллинна Пеэтера Ярвелайда, открытие новой автобусной линии продиктовано целым рядом обстоятельств.

«Необходимость создания прямого сообщения между двумя районами города давно назрела. Также важно направить хотя бы часть потока пассажиров в обход центра города, так как остановка Хобуяама и так перегружена. С открытием магистрали Рейди теэ это становится возможным. В любом случае, запуск такой линии – радостная новость для жителей Пыхья-Таллинна. Надеемся, что за этим последует открытие прямого сообщения между районами Пыхья-Таллинн и Хааберсти», – сказал Ярвелайд.

Старейшина Пыхья-Таллинна добавил, что новые автобусные линии нужны и пациентам семейных врачей, поскольку на месте Коплиской поликлиники вскоре начнется строительство нового Центра здравоохранения и врачи временно переедут в другие медицинские учреждения города.

При выборе маршрута для новой линии взвешивались различные варианты. Например, серьезно взвешивалась возможность проезда через улицы Коцебу и Теллискиви. Но в результате анализа пропускной способности улиц и пробных рейсов было принято решение, что путь автобуса проляжет через Рейди-теэ, ул. Ахтри, Пыхья-пуйестеэ, ул. Сууртюкки, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, шоссе Палдиски и ул. Сыле. Дальше автобус пойдет по улицам Мадала, Рандла и Кари до самой Штромки.

Таким образом, на новой остановке, которую успели построить на ул. Коцебу перед музеем Каламая, будут останавливаться лишь школьные автобусы расположенной рядом гимназии Густава Адольфа. Также не исключено, что к лету там появится парковка для велосипедов и самокатов.

Члены районного собрания Пыхья-Таллинна задали представителям Транспортного департамента вопрос – почему при строительстве новых автобусных остановок на Кольде пуйестеэ не были сделаны «карманы», ведь с учетом того, что летом здесь паркуется много машин, они были бы совсем не лишними. В ответ представители департамента заверили, что остановки с «карманами» появятся в ходе реконструкции бульвара, которая запланирована на ближайшие годы.

Маршрут новой автобусной линии Прийсле – Пельгуранд:

Ул. К. Кярбери, Лагна-теэ, Мустакиви-теэ, ул. Пунане, Смуули-теэ, Нарвское шоссе, Рейди-теэ, ул. Ахтри, Мере-пуйестеэ, Пыхья-пуйестеэ, ул. Сууртюки, Тоомпуйестеэ, ул. Техника, шоссе Палдиски, ул. Сыле, ул. Мадала, ул. Рандла, ул. Кари, ул. Пельгуранна, Кольде-пуйестеэ, ул. Сыле, шоссе Палдиски, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ теэ, ул. Суур-Раннавярав, Мере-пуйестеэ, ул. Ахтри, Рейди-теэ, Нарвское шоссе, Смуули-теэ, ул. Пунане, Мустакиви-теэ, Лаагна-теэ, ул. К. Кярбери.

Остановки автобусной линии № 66: