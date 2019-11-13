Люди встревожены: из трубы крематория валил черный зловонный дым

Два человека, которым в прошлый вторник пришлось оказаться за поминальным столом в прилегающем к крематорию доме, сказали, что из трубы здания, где проходит кремация, повалил густой черный дым и начал распространяться противный запах - как будто жгли резину, только еще хуже. По словам одного из мужчин, погода была влажной, и вонючий дым стелился низко.

Второй находившийся там мужчина подтвердил, что во время поминок он почувствовал ужасный запах мертвечины. "Предприниматели обещали, что из дымохода будет идти только светлый, едва заметный дым без запаха», - сказал он с негодованием.

Член правления Пярнуского крематория Янек Баховски объяснил, что черный дым связан с происходящим во время поджигания процессом, который длится от 20 до 60 секунд. «С запахом - та же история: в момент возгорания могут распространиться запахи горения, но лишь в том случае, если этому благоприятствует погода», - сказал он.

Баховски признал, что день был дождливый и облачный, из-за чего дым и запах опустились на поверхность земли. «В будущем мы постараемся избегать дневных кремаций в течение дня, чтобы весь процесс не вызывал недопонимания у людей», - сказал он.