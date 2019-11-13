Еврокомиссия призывает ТТУ к ответу

В пятницу вечером ТТУ разослал пресс-релиз, в котором оповестил общественность о завершении расследования в связи со скандалом в Институте Нурксе. В этом сообщении умалчивались некоторые важные детали.

Во-первых, в пятницу совету ТТУ объявили, чтобы университет был готов добровольно вернуть 17 000 евро из расходов по скандальному научному проекту OpenGovIntelligence (OGI). Это означает, что университет все-таки признает как минимум частичное нарушение против правил финансирующей организации. Это всего пятая часть суммы, которая, по данным Postimees, была необоснованно выплачена в качестве зарплаты ученым, однако в пресс-релизе университет вообще не упомянул о возможном возврате денег.

Зарплата двух профессоров?

«Соответствующее обсуждение с Еврокомиссией продолжается, но идущие дискуссии мы не можем подробно комментировать», - сказала пресс-секретарь ТТУ Эпп Йоала, не пожелав уточнить сумму возврата.

Postimees опирается в своих утверждениях на надежные свидетельства членов совета и сената, которые не могут комментировать эти моменты публично.

Поскольку ТТУ не дает публичных пояснений, не ясно и то, как университет пришел к сумме в 17 000 евро. Однако большая их часть может касаться зарплаты приглашенных профессоров Эрика Рйнерта и Карлоты Перес. Это ученые, в отношении которых следственная комиссия не смогла доказать их участие в проекте. Всего Рейнерту и Перес в рамках проекта было выплачено около 14 000 евро.

Рейнерт еще в августе ответил Postimees, что не связан с этим проектом и будто бы вообще не слышал о том, что такое OGI. Перес признался следственной комиссии, что не получал никакой информации о проекте. В итоговом рапорте комиссия написала, что, очевидно, зарплату этих профессоров можно было оформить как косвенные расходы.

Вторая важная новость: ТТУ до сих пор публично не сообщал, что в связи со скандалом вокруг Института Нурксе Еврокомиссия обратила пристальное внимание на все проекты университета, связанные с европейским финансированием.

В сентябре Аавиксоо предусмотрительно отправил всем факультетам приказ пересмотреть все отчеты по проектам, связанным с программой Horisont, запущенной на европейские средства. Теперь Еврокомиссия оповестила ТТУ о масштабной проверке, в связи с чем будут запрошены те же самые отчеты.

«Выяснилось, что на уровне ЕС нам действительно предъявлено требование перепроверить все расходы, понесенные в рамках всех проектов, и представить соответствующие отчеты», - подтвердил находящийся в курсе дела член университетского сената, слова которого подтверждают еще несколько надежных источников.

Причина, по которой эту информацию приходится выцарапывать из других источников, связана с тем, как университет в последние месяцы оповещал общественность. Вернее, не оповещал. Ректор Яак Аавиксоо, проректор Ренно Вейнталь и пресс-служба ТТУ отказываются от комментариев по существу.