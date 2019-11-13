Еврокомиссия призывает ТТУ к ответу

ТТУ частично признает нецелевое использование проектного финансирования; Еврокомиссия требует отчета от всего университета; ректор Яак Аавиксоо потребовал у совета показательного осуждения информатора, пишет Postimees.
В пятницу вечером ТТУ разослал пресс-релиз, в котором оповестил общественность о завершении расследования в связи со скандалом в Институте Нурксе. В этом сообщении умалчивались некоторые важные детали.
Во-первых, в пятницу совету ТТУ объявили, чтобы университет был готов добровольно вернуть 17 000 евро из расходов по скандальному научному проекту OpenGovIntelligence (OGI). Это означает, что университет все-таки признает как минимум частичное нарушение против правил финансирующей организации. Это всего пятая часть суммы, которая, по данным Postimees, была необоснованно выплачена в качестве зарплаты ученым, однако в пресс-релизе университет вообще не упомянул о возможном возврате денег.
Зарплата двух профессоров?
«Соответствующее обсуждение с Еврокомиссией продолжается, но идущие дискуссии мы не можем подробно комментировать», - сказала пресс-секретарь ТТУ Эпп Йоала, не пожелав уточнить сумму возврата.
Postimees опирается в своих утверждениях на надежные свидетельства членов совета и сената, которые не могут комментировать эти моменты публично.
Поскольку ТТУ не дает публичных пояснений, не ясно и то, как университет пришел к сумме в 17 000 евро. Однако большая их часть может касаться зарплаты приглашенных профессоров Эрика Рйнерта и Карлоты Перес. Это ученые, в отношении которых следственная комиссия не смогла доказать их участие в проекте. Всего Рейнерту и Перес в рамках проекта было выплачено около 14 000 евро.
Рейнерт еще в августе ответил Postimees, что не связан с этим проектом и будто бы вообще не слышал о том, что такое OGI. Перес признался следственной комиссии, что не получал никакой информации о проекте. В итоговом рапорте комиссия написала, что, очевидно, зарплату этих профессоров можно было оформить как косвенные расходы.
Вторая важная новость: ТТУ до сих пор публично не сообщал, что в связи со скандалом вокруг Института Нурксе Еврокомиссия обратила пристальное внимание на все проекты университета, связанные с европейским финансированием.
В сентябре Аавиксоо предусмотрительно отправил всем факультетам приказ пересмотреть все отчеты по проектам, связанным с программой Horisont, запущенной на европейские средства. Теперь Еврокомиссия оповестила ТТУ о масштабной проверке, в связи с чем будут запрошены те же самые отчеты.
«Выяснилось, что на уровне ЕС нам действительно предъявлено требование перепроверить все расходы, понесенные в рамках всех проектов, и представить соответствующие отчеты», - подтвердил находящийся в курсе дела член университетского сената, слова которого подтверждают еще несколько надежных источников.
Причина, по которой эту информацию приходится выцарапывать из других источников, связана с тем, как университет в последние месяцы оповещал общественность. Вернее, не оповещал. Ректор Яак Аавиксоо, проректор Ренно Вейнталь и пресс-служба ТТУ отказываются от комментариев по существу.
«По сведениям университета, ничего такого не происходило», - так звучит ответ пресс-секретаря ТТУ Крыыт Ныгес на вопрос о том, приступила ли Еврокомиссия к аудиту проекта OGI. Позже этот комментарий дополнила и пресс-секретарь Йоала, по словам которой в университете вообще не проводится ни одного аудита в связи с проектами Horisont 2020.
Однако Postimees напрямую из соответствующего ведомства Еврокомиссии, прикладного департамента по научным исследованиям (REA), подтвердили, что там изучают проект OGI и речь идет о ведущемся расследовании. Возможно, представители университета просто не называют эти расследования Еврокомиссии аудитом.
Нападки на информатора
Третья заслуживающая внимания деталь с пятничного собрания в университете: Аавиксоо попросил совет осудить информатора. Совет не прислушался, посчитав это неуместным. Опять-таки, это подтверждает анонимный член совета, но не открыто и официально – университет.
Представитель совета, председатель Гуннар Окк отказался пояснить, что сказал Аавиксоо совету.
«Я буду комментировать лишь то, что мы решили, а не то, что мы обсуждали», - пояснил он.
Окк подтвердил, однако, что Аавиксоо действительно выступал перед комиссией, и это касалось в том числе того, кто сообщил о мошенничестве. «Комиссия не заняла в отношении информатора никакой позиции», - подчеркнул председатель.
Не полученное согласие совета не помешало Аавиксоо выразить свое личное возмущение в пятничном пресс-релизе.
Ректор сообщил в нем о том, что информатор, докторант Киган МакБрайд, не сотрудничал со следственной комиссией университета, что якобы не согласуется с требованием лояльности, содержащимся в трудовом договоре докторанта. «Лично я глубоко разочарован, что в ходе расследований, вызванных заявлением, которое казалось искренним, он полностью отказался сотрудничать», - написал ректор ТТУ.
Напомним, что Аавиксоо и сам оказался замешан в скандал благодаря записям, опубликованным МакБрайдом. Именно эти записи свидетельствовали о том, что ректор знал об утверждениях докторанта еще в марте, но несмотря на это не провел аудит проекта OGI.
НКО «Эстония без коррупции», состоящая из экспертов-юристов, порицает нападки ректора на информатора. «Кажется, ТТУ дает понять, что если ты не ясновидящий, лучше вообще не говори о потенциальных махинациях, - сказала исполнительный директор организации Карина Паю. – Это не задача информатора – выяснять, было ли на самом деле мошенничество или нарушение правил работы. Особенно в том случае, если все причастные указывают на систематическое мошенничество».
Докторант подвергся критике со стороны университета, поскольку не показал комиссии запись с руководителем Института Рагнара Нурксе Эркки Каро. На записи интервью, которое следственная комиссия провела с МакБрайдом (беседа проводилась по инициативе следственной комиссии) слышно, как члены комиссии сами подтверждают МакБрайду, что запись Каро не нужна.
Кроме того, Паю пояснил, что сотрудничество информатора со следственной комиссией в любом случае не могло бы служить аргументом для того, чтобы подвергнуть его действия порицанию.
«В данном случае с учетом предшествующего опыта у информатора должна быть здоровая доза скепсиса в отношении университета», - сказала руководитель «Эстонии без коррупции».