Финансовая инспекция предупреждает: пенсионная реформа может увеличить вероятность мошенничеств

«Несущихся на гребне волны изменений, которые принесет с собой законопроект, мошенников и других деятелей, совершающих имущественные преступления, нужно также быстро и эффективно наказывать. Указанная в законопроекте свобода выбора и попавшие в распоряжение людей свободные ресурсы увеличат вероятность мошенничества и иных подобных преступлений», - отметил Кесслер в направленном в Министерство финансов письме. Поэтому Финансовая инспекция призывает направить внимание и ресурсы правоохранительных органов на ту деятельность, которая позволит быстро и эффективно заниматься преступлениями, сопряженными с изменением закона, например, борьбой с мошенничеством и злоупотреблением доверием.

Поскольку управляющие фондами при управлении рисками до сих пор учитывали, что до достижения пенсионного возраста уйти из фонда нельзя, Финансовая инспекция провела стрессовое тестирование ликвидности, в ходе которого выяснилось, что уровень ликвидности обязательных пенсионных фондов является хорошим или очень хорошим. Поэтому в случае сценария умеренного выхода обычное управление пенсионными фондами нарушено не будет.

В случае исполнения крайне радикального сценария из-за необходимости потребностей ликвидности и очень быстрой реализации имущества может возникнуть риск того, что управляющий фондом будет вынужден остановить изъятие долей и выплаты, чтобы не оставить остающихся в фонде дольщиков с неликвидным имуществом.