Ср, 13.11.2019
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  • Комиссия по расследованию деятельности Марта Ярвика и его советника приступила к работе

Комиссия по расследованию деятельности Марта Ярвика и его советника приступила к работе

Министр сельской жизни Март Ярвик.

ФОТО: Tairo Lutter

Государственный секретарь Таймар Петеркоп создал по заданию премьер-министра Юри Ратаса комиссию, которая в течение десяти дней должна прояснить обстоятельства, связанные с министром сельского хозяйства Мартом Ярвиком, передает Rus.ERR.

Петеркоп решил, что в комиссию войдут представитель госконтролера Айли Микли, представитель канцлера права Марье Каск и руководитель отдела законотворчества государственной канцелярии Маргус Матт.

"При необходимости привлечем к работе комиссии и других", – сообщил Петеркоп.

Комиссия представит премьер-министру свои заключения относительно выданных Департаменту регистров и информации (PRIA) полномочий, деятельности советника министра Ярвика, передачи информации на тему бактерия листерии и возможного вмешательства Ветеринарно-продовольственного департамента и PRIA в работу и осуществление надзора.

Свои выводы комиссия должна представить Ратасу 23 ноября.

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