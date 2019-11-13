Комиссия по расследованию деятельности Марта Ярвика и его советника приступила к работе

Государственный секретарь Таймар Петеркоп создал по заданию премьер-министра Юри Ратаса комиссию, которая в течение десяти дней должна прояснить обстоятельства, связанные с министром сельского хозяйства Мартом Ярвиком, передает Rus.ERR.
Петеркоп решил, что в комиссию войдут представитель госконтролера Айли Микли, представитель канцлера права Марье Каск и руководитель отдела законотворчества государственной канцелярии Маргус Матт.
"При необходимости привлечем к работе комиссии и других", – сообщил Петеркоп.
Комиссия представит премьер-министру свои заключения относительно выданных Департаменту регистров и информации (PRIA) полномочий, деятельности советника министра Ярвика, передачи информации на тему бактерия листерии и возможного вмешательства Ветеринарно-продовольственного департамента и PRIA в работу и осуществление надзора.
Свои выводы комиссия должна представить Ратасу 23 ноября.