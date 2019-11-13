В Южной Эстонии ежедневно пропадает по два ребенка

Дети и молодежь составляют большинство пропадающих ,людей: в этом году в полицию Южной Эстонии поступило 1011 сообщений о пропавших без вести, и почти 70 процентов из них cоставляют несовершеннолетние. Чаще всего сбегают из дома подростки в возрасте 14-15 лет.

"В основном, речь идет об уже знакомых полиции постоянно сбегающих", - сказал оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк. Он добавил, что было несколько случаев, когда полиции приходилось искать одного и того же несовершеннолетнего по всему городу или даже по всей стране более 30 раз в год.

Причин много

Если обычно ребенка удается найти за день или два, бывают случаи, когда на это уходит от двух до трех недель, от двух до трех месяцев и даже до нескольких лет. Нередки и случаи, когда блудный сын или дочь сами возвращаются домой - проголодавшись, к примеру, или протрезвев.

Вместо дома подростки готовы проводить время у друзей, в бункерах, на лестничных клетках многоквартирных домов или даже на улицах. «Пару недель назад мы нашли одну девушку в подъезде жилого дома в Ласнамяэ», - отметил Вирк.

Если для взрослого не составляет труда отправиться из Тарту в столицу и с целью прогулок по ней, ребенку одному будет справиться сложнее: из-за отсутствия жизненного опыта он с большей вероятностью может стать жертвой преступления. «Я до сих пор помню одну девушку, которую мы неоднократно возвращали домой. Потом о ее исчезновении сообщили еще раз, и в итоге девушка была найдена мертвой в нескольких сотнях метров от семейного дома, в котором она жила», - сказал Вирк.

Назвать одну причину, по которой молодые люди убегают из дома, невозможно - их несколько, начиная с семейных отношений, нужды во внимании, друзей и знакомых с подозрительным поведением и заканчивая любовными отношениями, вечеринками и злоупотреблением алкоголем.

По словам главы тартуского семейного дома Кяопеса Пирет Вяльаотс, причиной ухода из семейного дома могут быть также старые привычки: если ребенок дома привык гулять и не появляться по ночам, он ведет себя так же в семейном доме. В Кяопеса беглецов очень мало. «Сейчас у нас проблема с одним молодым человеком, который примерно раз в месяц не появляется дома. Он пытается установить свои собственные правила», - сказала Вяльяотс.

Служба защиты детей горуправы Тарту занимается сбежавшим из дома ребенком в зависимости от ситуации. «Круглогодичного обзора сбежавших детей не существует, но даже один молодой человек, убежавший из дома - это слишком много», - сказала главный специалист службы по защите детей мэрии Тарту Брит Петерсон.

Тушение пожара

После того, как сбежавший ребенок вернулся домой, важно выяснить причины побега. Когда они станут известны, проблемами нужно заняться и найти пути их решения. «Важно договариваться с молодежью. Необходимо объяснить, чтобы, уходя из дома, он говорил своим близким, где находится», - сказала Петерсон.

Возвращая беглецов домой, полиция только тушит огонь, но не устраняет причины проблемы, подтвердил Вирк.

«Если человек чувствует себя дома в безопасности, у него не должно возникать и желания уходить», - отметил он. «Найти решение этой проблемы сложно. Наверное, стоит начать с того, почему молодые люди убегают».