Первый праздник здесь провели в честь ядерного взрыва: дому культуры Силламяэ исполнилось 70 лет

Открытие официальное и только для посвященных

“В 49-м году завод выполнил “задание партии и правительства” - Советский Союз испытал атомную бомбу на Семипалатинском полигоне, - рассказывает хранитель музея. - Официального открытия еще не было, но здесь накрыли банкетный стол. В Силламяэ пришла телеграмма с самого верха с поздравлением, что мы выполнили задание, помогли в создании атомного оружия”.

Первым официальным мероприятием в киноклубе стал показ “трофейного” (на самом деле, довоенного американского) фильма “Тарзан”.

“Я его прекрасно помню. Маленьким меня привели в кино, и после “Тарзана” мы все скакали, били себя в грудь и кричали, как он. Это было что-то потрясающее”, - вспоминает Александр Пополитов.

В зрительном зале висит люстра, которая досталась Силламяэ благодаря усилиям директора завода по обогащению урановой руды Федора Гукова. ФОТО: Николай Андреев

Перехваченная люстра и самолет за лампочками

В зале ДК висит полуторатонная люстра из искусственного хрусталя. Ее сделали в Ленинграде для одного из дворцов культуры в Средней Азии. Директор завода Гуков применил всё свое влияние в Ленинграде, чтобы ценный груз, который уже везли на восток, перенаправили в Силламяэ.

Вообще, нарядных светильников в силламяэском ДК немало. Но после войны был дефицит лампочек - когда здание уже собирались открывать, его просто нечем было освещать. Лампочки нашлись в Москве...

Силламяэский завод был такой важной частью атомного проекта, что в распоряжении директора находились два самолета - “кукурузник” Ан-2 и “Дуглас” американского производства. Они базировались на аэродроме в Нарве.

Именно самолет директор отправил в Москву, чтобы привезти в Силламяэ нужное количество лампочек. А заодно - мебельных гвоздей для обивки кресел в зрительном зале.

Историческое здание реконструировали дважды

До 1955 года в здании показывали только фильмы - зал не был приспособлен для выступлений театра или балета. К тому же, Силламяэ рос, и зрители уже не умещались в зале.

Конструкторский отдел завода спроектировал для зрительного зала большой балкон и несколько маленьких. После этого зал смог принимать больше 400 гостей. Также в начале 60-х годов вместо двух парадных входов с колоннами - со стороны улицы Кеск и со стороны моря - в здание встроили дополнительные помещения, где разместились различные кружки.

В 2013 году завершилась вторая реконструкция исторического здания - на европейские средства его отремонтировали, при этом вернули, где это было возможно, исторический облик. И в то же время, добавили технические новшества, превратив главный зал ДК в многофункциональный - теперь специальный механизм складывает стулья зрительного зала и убирает их в пространство под сценой.

Сейчас Культурный центр Силламяэ располагается в двух зданиях - в историческом здании ДК и в здании бывшей школы на ул. Чкалова.

И.о. директора Культурного центра, джазмен Владимир Высоцкий рассказывает, что исторический ДК остается местом, где отмечаются главные городские праздники - дни города, Яанов день, Новый год, Рождество. Подходит историческое здание и для выступлений приезжих артистов.

И.о. директора Центра культуры города Силламяэ Владимир Высоцкий. ФОТО: Николай Андреев

“По сути, такой мультифункциональный зал у нас один, - говорит Владимир Высоцкий. - Поскольку здесь можно убирать стулья под пол, можно проводить какие-то семинары, праздники. Плюс, там полный комплект световой и звуковой техники, дымовые машины”.

8 ноября Культурный центр отпраздновал собственный 70-летний юбилей.