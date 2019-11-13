Первый праздник здесь провели в честь ядерного взрыва: дому культуры Силламяэ исполнилось 70 лет

В минувшую пятницу в доме культуры Силламяэ прошел праздничный концерт, посвященный 70-летию этого учреждения. Здание открылось как киноклуб 6 ноября 1949 года. Но первый праздник здесь прошел еще до официального открытия и был секретным - отмечали испытание первой советской атомной бомбы, ради создания которой и был построен город Силламяэ. О малоизвестных страницах истории дома культуры читателям Rus.Postimees рассказывает хранитель местного музея Александр Пополитов.
Город построили ради урана
В подвале дома культуры расположено бомбоубежище, построенное на случай атомной войны с США. Здесь сохранилась даже фильтровентиляционная установка для очистки зараженного воздуха. Но сейчас в бывшем бомбоубежище работает филиал Музея Силламяэ, рассказывающий о жизни в СССР.
Своим рождением Силламяэ обязан советскому атомному проекту. Когда шла разработка первой атомной бомбы, богатых урановых руд еще не обнаружили, поэтому решено было использовать диктионемовые (или черные) сланцы, содержащие совсем небольшое количество урана. Крупное месторождение таких сланцев оказалось на месте будущего города Силламяэ.
Хранитель силламяэского музея Александр Пополитов рассказывает, что город и завод по обогащению руды строили пять тысяч заключенных Гулага. Они же работали на двух шахтах. Позднее к ним в помощь прислали три батальона по 1200 военнопленных - эстонцев, латышей и литовцев, которые воевали на стороне Германии. В отличие от заключенных, они приехали добровольно - работать по 12 часов в день в обмен на возможность вернуться после этого на родину.
Силламяэ строили по единому архитектурному плану, разработанному в Ленинграде.
“Таких городов-близнецов была тьма тьмущая по всему Советскому Союзу”, - говорит хранитель музея.
В то же время, в Эстонии такой архитектурный комплекс - только один.
Главным человеком в городе был директор завода Федор Яковлевич Гуков. Он лично принимал у строителей каждый построенный каменный дом. Именно его властью город Силламяэ и его дом культуры все-таки отличались от зданий, построенных по тем же стандартным проектам.
Киноклуб против вредных привычек
“Молодые люди сюда приезжали, в основном, из центральной России. Многие никогда не видели моря. А здесь море совсем рядом, летом тут даже вполне симпатично. И всё это после работы вызывало лирическое настроение - взять бутылочку портвейна, выйти на берег моря… - рассказывает, улыбаясь, Александр Пополитов. - Директор завода поставил задачу отвлечь людей от этой пагубной привычки. И тогда был построен киноклуб.”
Стандартный проект здания до этого обычно использовали в южных городах или в сельской местности. Федор Гуков многое сделал, чтобы придать зданию уникальные черты. Например, росписью потолков занимались двое его знакомых художников из Ленинграда, которым он платил за работу из собственной зарплаты.
“Еще директор вызвал двух девушек из Ленинграда, из Мухинского училища, которому сейчас вернули старое название - имени барона Штиглица, - рассказывает хранитель музея. - Они были специалистами по лепнине”.
Две девушки с помощниками из числа заключенных своими руками сделали формы, в которых отливали всю лепнину в исторической части Силламяэ - не только в залах ДК, но и на внешних стенах жилых домов.
Одна из девушек уехала через три года, а вторая - Виолетта Горина - осталась в Силламяэ навсегда и каждый день видела свою лепнину. Она ушла из жизни только несколько лет назад. По словам Александра Пополитова, в последние годы женщина переживала, что ее творения постепенно приходят в негодность в ожидании реставрации.
Открытие официальное и только для посвященных
“В 49-м году завод выполнил “задание партии и правительства” - Советский Союз испытал атомную бомбу на Семипалатинском полигоне, - рассказывает хранитель музея. - Официального открытия еще не было, но здесь накрыли банкетный стол. В Силламяэ пришла телеграмма с самого верха с поздравлением, что мы выполнили задание, помогли в создании атомного оружия”.
Первым официальным мероприятием в киноклубе стал показ “трофейного” (на самом деле, довоенного американского) фильма “Тарзан”.
“Я его прекрасно помню. Маленьким меня привели в кино, и после “Тарзана” мы все скакали, били себя в грудь и кричали, как он. Это было что-то потрясающее”, - вспоминает Александр Пополитов.
Перехваченная люстра и самолет за лампочками
В зале ДК висит полуторатонная люстра из искусственного хрусталя. Ее сделали в Ленинграде для одного из дворцов культуры в Средней Азии. Директор завода Гуков применил всё свое влияние в Ленинграде, чтобы ценный груз, который уже везли на восток, перенаправили в Силламяэ.
Вообще, нарядных светильников в силламяэском ДК немало. Но после войны был дефицит лампочек - когда здание уже собирались открывать, его просто нечем было освещать. Лампочки нашлись в Москве...
Силламяэский завод был такой важной частью атомного проекта, что в распоряжении директора находились два самолета - “кукурузник” Ан-2 и “Дуглас” американского производства. Они базировались на аэродроме в Нарве.
Именно самолет директор отправил в Москву, чтобы привезти в Силламяэ нужное количество лампочек. А заодно - мебельных гвоздей для обивки кресел в зрительном зале.
Историческое здание реконструировали дважды
До 1955 года в здании показывали только фильмы - зал не был приспособлен для выступлений театра или балета. К тому же, Силламяэ рос, и зрители уже не умещались в зале.
Конструкторский отдел завода спроектировал для зрительного зала большой балкон и несколько маленьких. После этого зал смог принимать больше 400 гостей. Также в начале 60-х годов вместо двух парадных входов с колоннами - со стороны улицы Кеск и со стороны моря - в здание встроили дополнительные помещения, где разместились различные кружки.
В 2013 году завершилась вторая реконструкция исторического здания - на европейские средства его отремонтировали, при этом вернули, где это было возможно, исторический облик. И в то же время, добавили технические новшества, превратив главный зал ДК в многофункциональный - теперь специальный механизм складывает стулья зрительного зала и убирает их в пространство под сценой.
Сейчас Культурный центр Силламяэ располагается в двух зданиях - в историческом здании ДК и в здании бывшей школы на ул. Чкалова.
И.о. директора Культурного центра, джазмен Владимир Высоцкий рассказывает, что исторический ДК остается местом, где отмечаются главные городские праздники - дни города, Яанов день, Новый год, Рождество. Подходит историческое здание и для выступлений приезжих артистов.
“По сути, такой мультифункциональный зал у нас один, - говорит Владимир Высоцкий. - Поскольку здесь можно убирать стулья под пол, можно проводить какие-то семинары, праздники. Плюс, там полный комплект световой и звуковой техники, дымовые машины”.
8 ноября Культурный центр отпраздновал собственный 70-летний юбилей.
“В пятницу прошел гала-концерт, где выступили все коллективы центра культуры - хореографическая студия, студия современного танца, фольклорные ансамбли, вокальные коллективы”, - рассказал Владимир Высоцкий.