Эстонский стартап Transferwise оказался в центре скандала в Германии

Нанятая Transferwise британская фирма по исследованиям рынка Consumer Intelligence якобы обнаружила, что платы за обмен валют и денежные переводы за три месяца выросли в среднем на 17%. Речь в исследовании шла о Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, Stadtsparkasse Augsburg и Western Union.

Сооснователь Transferwise Кристо Кяэрманн после этого заявил, что банки и компании сектора финансовых услуг повысили свои платы в преддверии Брекзита и заинтересованы в том, чтобы эти платы оставались скрытыми.

Но немецкая газета Handelsblatt обнаружила, что Transferwise была несправделива к банкам: на самом же деле тарифы немецких банков оказались чуть ли не 4 раза ниже тех, что указал эстонский стартап.