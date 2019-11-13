Эстонский стартап Transferwise оказался в центре скандала в Германии

Созданная эстонскими предпринимателями компания Transferwise оказалась в Германии в центре скандала, когда по ошибке заявила, что некоторые местные банки в преддверии Брекзита значительно повысили плату за обслуживание, пишет Postimees со ссылкой на немецкое издание Handelsblatt.
Нанятая Transferwise британская фирма по исследованиям рынка Consumer Intelligence якобы обнаружила, что платы за обмен валют и денежные переводы за три месяца выросли в среднем на 17%. Речь в исследовании шла о Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, Stadtsparkasse Augsburg и Western Union.
Сооснователь Transferwise Кристо Кяэрманн после этого заявил, что банки и компании сектора финансовых услуг повысили свои платы в преддверии Брекзита и заинтересованы в том, чтобы эти платы оставались скрытыми.
Но немецкая газета Handelsblatt обнаружила, что Transferwise была несправделива к банкам: на самом же деле тарифы немецких банков оказались чуть ли не 4 раза ниже тех, что указал эстонский стартап.
"Нанятая Transferwise независимая фирма совершила ошибки при сборе данных в Германии", - сообщила компания, выразив свое сожаление. Все данные были исправлены после того, как на это обратили внимание, -заверяет Transferwise.