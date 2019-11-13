Адвокатура решила не приостанавливать профессиональную деятельность адвоката Куклазе

Правление считает, что, поскольку прокуратура подозревает Куклазе в предоставлении бесплатных консультаций, это обстоятельство не препятствует его профессиональной деятельности. При выявлении дополнительных обстоятельство правление сможет вернуться к этому вопросу.

12 ноября правление адвокатуры, опираясь на первоначальную информацию, решило не приостанавливать профессиональную деятельность Олева Куклазе. Обстоятельства предъявленных ему подозрений устанавливаются в ходе уголовного следствия, правление не считает, что на данной стадии следствие препятствует деятельности Олева Куклазе, связанной с выполнением заданий от клиентов, или подвергает риску интересы клиентов.

По словам члена правления Тоомаса Вахера, это беспрецедентный случая, где адвокату предъявили подозрения в связи с бесплатным консультированием знакомой судьи.

За последние четыре года подозрения предъявлялись 12 адвокатам. Только по одному из этих дел был вынесен обвинительный приговор.