Адвокатура решила не приостанавливать профессиональную деятельность адвоката Куклазе

Правление Эстонской адвокатуры решило не приостанавливать профессиональную деятельность присяжного адвоката Олева Куклазе, поскольку, по оценке адвокатуры, одним из принципов правового государства является презумпция невиновности.
Правление считает, что, поскольку прокуратура подозревает Куклазе в предоставлении бесплатных консультаций, это обстоятельство не препятствует его профессиональной деятельности. При выявлении дополнительных обстоятельство правление сможет вернуться к этому вопросу.
12 ноября правление адвокатуры, опираясь на первоначальную информацию, решило не приостанавливать профессиональную деятельность Олева Куклазе. Обстоятельства предъявленных ему подозрений устанавливаются в ходе уголовного следствия, правление не считает, что на данной стадии следствие препятствует деятельности Олева Куклазе, связанной с выполнением заданий от клиентов, или подвергает риску интересы клиентов.
По словам члена правления Тоомаса Вахера, это беспрецедентный случая, где адвокату предъявили подозрения в связи с бесплатным консультированием знакомой судьи.
За последние четыре года подозрения предъявлялись 12 адвокатам. Только по одному из этих дел был вынесен обвинительный приговор.
Куклазе предъявили подозрения в связи с бесплатным юридическим консультированием судьи Вируского уездного суда Эвели Вавренюк, судье предъявили подозрения в получении взятки.