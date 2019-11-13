Галерея: в столкновении трех автомобилей пострадали люди

Пресс-секретарь коммуникационного бюро Лыунаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк сказала, что авария произошла на 40-м километре шоссе Имавере–Вильянди–Каркси-Нуйа

«По первоначальным данным, Mitsubishi врезался сзади в ехавший из Вильянди в сторону Имавере Ford. Затем Mitsubishi вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с ехавшим в сторону Вильянди Kia», - сказала она.

За рулем Mitsubishi находился 84-летний мужчина. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Известно, что водители были трезвыми с водительскими правами, шины транспортных средств соответствовали правилам, условия езды были хорошими.

Вирк добавила, что скорая помощь увезла в больницу на проверку водителей Ford и Mitsubishi, по первоначальным данным, их повреждения не тяжелые.