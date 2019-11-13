Государство должно будет выплатить авторским объединениям более 816 тысяч евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, напомнив, что востребованная в рамках судебного дела о так называемой плате за чистую кассету, касается периода с 2014 по 2018 годы распределена на пять лет и по сути в качестве компенсации составляет почти 163 000 евро на каждый год. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что востребование еще выплатить и пени по упомянутой сумме не обосновано.