Государство должно будет выплатить авторским объединениям более 816 тысяч евро

Таллиннский административный суд в среду присудил государству выплатить в общей сложности 816 559 евро Объединению авторов Эстонии, Объединению производителей фонограмм, НКО Союз представителей Эстонии, НКО Союз аудиовизуальных авторов Эстонии, Союзу композиторов Эстонии, Союзу исполнителей Эстонии, Союзу режиссеров Эстонии, НКО Союз художников сцены и Союзу актеров Эстонии.
Об этом BNS сообщила пресс-служба суда, напомнив, что востребованная в рамках судебного дела о так называемой плате за чистую кассету, касается периода с 2014 по 2018 годы распределена на пять лет и по сути в качестве компенсации составляет почти 163 000 евро на каждый год. Вместе с тем, суд пришел к выводу, что востребование еще выплатить и пени по упомянутой сумме не обосновано.
Объединения авторов хотели, на основании постановления правительства от 17 января 2006 года, востребовать от государства компенсацию за понесенный им ущерб за период с 2014 по 2018 годы, то есть, недополученные ими 48 524 441 евро, а также пени.
В недавнем прошлом суд принял позитивное для авторских объединений решение по аналогичному делу, когда тем же самым объединениям от государства была востребована компенсация за период с 2010 по 2013 годы.