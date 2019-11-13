Нужна ваша помощь: у Балтийского вокзала в Таллинне пропал Дмитрий

Полиция просит помощи в поисках 47-летнего Дмитрия, который пропал сегодня около 14.15 часов в районе рынка у Балтийского вокзала в Таллинне.
Его рост примерно 184 см, он спортивного сложения. У него короткие волосы. На Дмитрии были черная вязаная шапка, синяя куртка и синие спортивные брюки.
Дмитрий нуждается в помощи, чтобы справляться с повседневными делами, он не знает Таллинна, но может передвигаться на общественном транспорте. У него нет мобильного телефона.
Просим всех, кто видел Дмитрия или знает, где он может находиться, сообщить об этом на номер Центра тревоги 112.