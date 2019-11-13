Хельме знал о связи между Ярвиком и Соосааром: мы касались этой темы

«Если вы воспользуетесь geni.ee, то вы сможете обнаружить родственную связь между кем угодно в Эстонии и, может, с Майклом Джексоном тоже. То, что кто-то ходил с кем-то в основную школу в деревенской школе, извините, я не такой старый, но я тоже не помню ни имен, ни лиц всех соучеников в начальной школе», - сказал вице-председатель EKRE Мартин Хельме в новостной передаче Kanal 2 «Reporter».

Мартин Хельме признал, что знал о связи между Ярвиком и Соосааром до сегодняшней статьи Postimees. «Мы касались этой темы, и он ответил, что такой близкой дружбы, какую можно заподозрить, нет», - сказал он.

Юри Ратас также не поспешил в свете новой информации осудить Ярвика. «У нас 1,3 миллиона жителей, мы знаем довольно много эстонцев, у нас много родственников и часто встречается свойственное родство здесь в Эстонии. Делать на основании этого какие-то окончательные выводы точно неправильно», - сказал он.