Хельме знал о связи между Ярвиком и Соосааром: мы касались этой темы

Премьер-министр Юри Ратас и вице-председатель EKRE Мартин Хельме не поспешили осудить Марта Ярвика из-за его связи с попавшим в скандал с PRIA предпринимателем Рейном Соосааром, передает Postimees.
«Если вы воспользуетесь geni.ee, то вы сможете обнаружить родственную связь между кем угодно в Эстонии и, может, с Майклом Джексоном тоже. То, что кто-то ходил с кем-то в основную школу в деревенской школе, извините, я не такой старый, но я тоже не помню ни имен, ни лиц всех соучеников в начальной школе», - сказал вице-председатель EKRE Мартин Хельме в новостной передаче Kanal 2 «Reporter».
Мартин Хельме признал, что знал о связи между Ярвиком и Соосааром до сегодняшней статьи Postimees. «Мы касались этой темы, и он ответил, что такой близкой дружбы, какую можно заподозрить, нет», - сказал он.
Юри Ратас также не поспешил в свете новой информации осудить Ярвика. «У нас 1,3 миллиона жителей, мы знаем довольно много эстонцев, у нас много родственников и часто встречается свойственное родство здесь в Эстонии. Делать на основании этого какие-то окончательные выводы точно неправильно», - сказал он.
Однако, по оценке председателя Партии реформ Каи Каллас, причин для увольнения Ярвика достаточно. «В свете опубликованного сегодня в Postimees следует, что конфликт интересов был не только у Урмаса Арумяэ, но также и у министра, я спрашиваю, сколько еще доказательств вам нужно?» - сказала Каллас. Кая Каллас не считает правильным, что ради отсрочки освобождения от должности министра госсекретарю поручено расследование.