С 11 ноября в мобильном кошельке mTasku можно будет пользоваться Единой карточкой, которая позволяет платить за проезд в общественном транспорте с помощью смартфона, пишет технопортал Digitark

«Единая карточка в mTasku – это мобильная Единая карточка, с которой можно валидировать свой проезд в общественном транспорте, используя мобильный телефон. Пользоваться Единой карточкой в mTasku легко и удобно: нужно просто открыть Единую карточку в приложении mTasku и прикоснуться смартфоном к валидатору. Для использования услуги в телефоне должна быть надежная SIM-карта NFC, которую можно купить в представительстве или интернет-магазине Telia Eesti», – объяснил Кярсна. Как пользоваться этой услугой читай в техноблоге Digitark