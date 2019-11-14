Рейтинги партий: к центристам возвращаются русскоязычные избиратели

Популярность Центристской партии в ноябре по сравнению с октябрем выросла с 22% до 23%. В то же время среди русскоязычных избирателей ее поддержка увеличилась с 58% до 64%.

Разместившуюся на третьем месте партию EKRE поддерживают 17%, соцдемов 11%, а «Отечество» 5% избирателей. По этому показателю участница правительственной коалиции уступает даже не представленной в парламенте партии "Ээсти 200", рейтинг которой за месяц не изменился, оставшись на отметке в 7%.