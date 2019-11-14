Рейтинги партий: к центристам возвращаются русскоязычные избиратели

Согласно опросу, проведенному фирмой Turu-uuringute по заказу ERR, в ноябре Партию реформ поддерживали 30% имеющих право голоса на парламентских выборах граждан, а к Центристской партии потихоньку возвращаются русскоязычные избиратели, пишет Rus.ERR.
Популярность Центристской партии в ноябре по сравнению с октябрем выросла с 22% до 23%. В то же время среди русскоязычных избирателей ее поддержка увеличилась с 58% до 64%.
Разместившуюся на третьем месте партию EKRE поддерживают 17%, соцдемов 11%, а «Отечество» 5% избирателей. По этому показателю участница правительственной коалиции уступает даже не представленной в парламенте партии "Ээсти 200", рейтинг которой за месяц не изменился, оставшись на отметке в 7%.
В период с 31 октября по 12 ноября фирма Turu-uuringute опросила 1019 человек.