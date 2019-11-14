WADA сократит дисквалификацию за употребление кокаина и марихуаны

Cпортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.