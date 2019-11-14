WADA сократит дисквалификацию за употребление кокаина и марихуаны

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сократит срок дисквалификации за употребление кокаина и марихуаны.
Cпортсмен, уличенный в применении наркотиков, будет отстранен на 3 месяца, если сможет доказать, что употреблял кокаин или марихуану не для улучшения своих спортивных результатов; срок дисквалификации может быть сокращен до одного месяца, если будет пройдена программа реабилитации.
Если спортсмен не сможет доказать, что целью использования запрещенных веществ не было улучшение спортивных показателей, нарушение будет считаться преднамеренным, срок дисквалификации составит 2 года.
WADA запрещает употреблять кокаин и марихуану в соревновательный период, на сегодняшний день за нарушение правил предусмотрено наказание сроком в 4 года.
Новое правило начнет действовать с 2021 года.