К новому сезону Анетт Контавейт будет готовиться в Таиланде

По словам спортсменки, она полна мотивации, чтобы снова вернуться на корт и начать побеждать, сообщил Rus.Err.ee.

Сейчас Контавейт проводит втягивающие тренировки в Таллинне, но совсем скоро отправится на тренировочный сбор в Таиланд, где и будет полноценно готовиться к новому сезону.