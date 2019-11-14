К новому сезону Анетт Контавейт будет готовиться в Таиланде

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт, которая досрочно завершила нынешний сезон из-за операции по удалению абсцесса, возобновила тренировки и потихоньку повышает нагрузку.
По словам спортсменки, она полна мотивации, чтобы снова вернуться на корт и начать побеждать, сообщил Rus.Err.ee.
Сейчас Контавейт проводит втягивающие тренировки в Таллинне, но совсем скоро отправится на тренировочный сбор в Таиланд, где и будет полноценно готовиться к новому сезону.
В январе она примет участие в Открытом чемпионате Австралии, а в феврале планирует выступить за сборную Эстонии на домашнем турнире среди команд первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.