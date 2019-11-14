Чт, 14.11.2019
На этих же местах паркуются жители центра и Старого города. Здесь не все так однозначно. Главное убедиться в пользе этой услуги. Владимир Свет
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • К новому сезону Анетт Контавейт будет готовиться в Таиланде

К новому сезону Анетт Контавейт будет готовиться в Таиланде

Naeratus ilmus eile Anett Kontaveidi näole korduvalt. See ei olnud kindlasti võltsnaeratus, vaid peegeldas usku helgemasse homsesse. FOTO: EERO VABAMÄGI/POSTIMEES

ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees

Сильнейшая теннисистка Эстонии Анетт Контавейт, которая досрочно завершила нынешний сезон из-за операции по удалению абсцесса, возобновила тренировки и потихоньку повышает нагрузку.

По словам спортсменки, она полна мотивации, чтобы снова вернуться на корт и начать побеждать, сообщил Rus.Err.ee.

Сейчас Контавейт проводит втягивающие тренировки в Таллинне, но совсем скоро отправится на тренировочный сбор в Таиланд, где и будет полноценно готовиться к новому сезону. 

В январе она примет участие в Открытом чемпионате Австралии, а в феврале планирует выступить за сборную Эстонии на домашнем турнире среди команд первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ