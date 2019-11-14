В России студент расстрелял одногруппников

Наряд ДПС ГИБДД утром осуществлял патрулирование в районе улиц Шевченко-Красноармейской, когда к ним подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в колледже.

После того, как инспекторы поднялись на второй этаж здания, преступник открыл огонь по ним. Его удалось заблокировать в аудитории, после чего он выстрелил в себя и скончался.

Из колледжа вывели всех педагогов и учащихся. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения по региону, трое пострадавших получили множественные огнестрельные ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, причиной случившегося стал конфликт между сверстниками.

Стрелявший в колледже Благовещенска - студент

Как, в свою очередь, сообщило издание "Амур.инфо", "стрелявшему - 18 лет", он был студентом четвертого курса. Во время занятия молодой человек вышел в туалет и вернулся уже с ружьем. На момент ЧП в аудитории находилось около 20 человек. Когда преступник открыл огонь, учащиеся начали разбегаться, одной из преподавательниц удалось покинуть здание и вызвать полицию. По словам очевидцев, к колледжу вскоре были стянуты не менее пяти экипажей полиции, ОМОН, кинологи с собаками, а также машина скорой помощи.