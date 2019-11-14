Чт, 14.11.2019
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  • Победный буллит Евгения Кузнецова позволил "Вашингтону" продлить лидерство в НХЛ

Победный буллит Евгения Кузнецова позволил "Вашингтону" продлить лидерство в НХЛ

Евгений Кузнецов

ФОТО: Rob Carr / AFP

Пять матчей состоялись минувшей ночьу в регулярном первенстве НХЛ

"Вашингтон" обыграл в серии буллитов (2:1), победный бросок на счету Евгения Кузнецова, "Филадельфию" и продолжает лидировать в Восточной Конференции, набрав 32 очка после 20 матчей. Победа на "Летчиками" стала 13-м матчем "Кэпс" с набранными очками подряд. У "Флайерс" 11 очко (3+8) в сезоне набрал защитник Иван Проворов.

Два Никиты - Гусев и Зайцев отличились набранными очками в противостоянии "Нью-Джерси" и "Оттавы" (2:4).  Нападающий "Девилс" Никита Гусев ассистировал Уиллу Бутчеру, а защитник "Оттавы" Никита Зайцев - Марку Боровски. "Сенаторс" дважды уступали по ходу встречи, но Жан-Габриэль Пажо сделал хет-трик и помог "Сенаторам" победить.

Третьим россиянином, набравшим сегодня ночью очки, стал Денис Гурьянов, записавший на свой счет результативный пас на Джо Павелски в матче "Далласа" с "Калгари" (3:1).

Результаты остальных матчей:

Айлендерс – Торонто – 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Вегас - Чикаго 3:5 (2:1, 0:2, 1:2)

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