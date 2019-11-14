Победный буллит Евгения Кузнецова позволил "Вашингтону" продлить лидерство в НХЛ

"Вашингтон" обыграл в серии буллитов (2:1), победный бросок на счету Евгения Кузнецова, "Филадельфию" и продолжает лидировать в Восточной Конференции, набрав 32 очка после 20 матчей. Победа на "Летчиками" стала 13-м матчем "Кэпс" с набранными очками подряд. У "Флайерс" 11 очко (3+8) в сезоне набрал защитник Иван Проворов.

Два Никиты - Гусев и Зайцев отличились набранными очками в противостоянии "Нью-Джерси" и "Оттавы" (2:4). Нападающий "Девилс" Никита Гусев ассистировал Уиллу Бутчеру, а защитник "Оттавы" Никита Зайцев - Марку Боровски. "Сенаторс" дважды уступали по ходу встречи, но Жан-Габриэль Пажо сделал хет-трик и помог "Сенаторам" победить.

Третьим россиянином, набравшим сегодня ночью очки, стал Денис Гурьянов, записавший на свой счет результативный пас на Джо Павелски в матче "Далласа" с "Калгари" (3:1).

Результаты остальных матчей:

Айлендерс – Торонто – 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)