Чт, 14.11.2019
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  • Гуд бай, Америка: Златан Ибрагимович покидает Лос-Анджелес

Гуд бай, Америка: Златан Ибрагимович покидает Лос-Анджелес

Zlatan Ibrahimovic

ФОТО: Medianews Group/Pasadena Star-Ne/ZUMAPRESS.com

«Лос-Анджелес Гэлакси» сообщил, что контракт с форвардом Златаном Ибрагимовичем не будет продлен по взаимному согласию, передает Sports.ru.

Соглашение с 38-летним шведом рассчитано до 31 декабря 2019 года.

Комментарий президента «Гэлакси» Криса Клайна: «Мы хотели бы поблагодарить Златана за его игру в клубе и в МЛС в целом. С момента прихода в 2018 году Златан положительно влиял на футбол в Лос-Анджелесе.

Мы благодарны ему за трудолюбие и страсть. Мы благодарны Златану за его профессионализм. То, что он сделал для жителей Лос-Анджелеса и поклонников футбола Северной Америки в целом – невозможно переоценить».

Ранее сообщалось о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан».

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