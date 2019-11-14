Уровень безработицы в Эстонии упал до самого низкого показателя в этом столетии

В третьем квартале уровень безработицы был самым низким в этом столетии, сообщила в четверг, 14 ноября, пресс-служба Департамента статистики.

Оценочное число занятых было 677 300, что в сравнении с этим же кварталом 2018 года на 10 700 больше. Численность долговременно безработных также снизилась.

В сравнении с этим же кварталом прошлого года уровень безработицы снизился на 1,3 процентных пункта. Уровень трудовой занятости остались на том же уровне.

В разных возрастных группах больших изменений не произошло, занятость немного увеличилась и безработица снизилась. Наибольший процент трудовой занятости наблюдался в возрастной группе 25–49-летних (84,3%) и по-прежнему она высока среди 50–74-летних (60,1%). С полной занятостью трудились в третьем квартале 598 300 человек и с частичным рабочим временем – 78 900. Уменьшилась численность лиц с недостаточной трудовой занятостью – по оценкам, их было 5200 – лиц, которые работают неполное рабочее время, но хотели бы работать больше и готовы взять на себя дополнительную работу немедленно (в течение двух недель).

Уровень трудовой занятости и уровень безработицы в третьем квартале, 2000–2019

Источник: Департамент статистики

Число безработных составило, по оценкам, 27 700 человек, что по сравнению с тем же кварталом прошлого года на 9100 человек меньше. Среди эстонцев уровень безработицы был 3,4% и неэстонцев 5,1%. В сравнении с тем же периодом 2018 года безработица уменьшилась в обеих группах. Численность долговременно безработных в третьем квартале 2019 года составила 4300 человек, и в сравнении с тем же кварталом прошлого год их число уменьшилось. Долговременно безработные – это лица, которые не работали 12 месяцев или дольше, и их считают безработными с наиболее высокой степенью риска бедности.