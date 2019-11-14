Крушение «Боинга 737» в Казани. ФОТО: Photo ITAR-TASS/ITAR-TASS

Следственный комитет России (СКР) возложил на пилотов ответственность за крушение «Боинга 737» в Казани в 2013 году. В результате катастрофы погибли 50 человек. По версии следствия, командир самолета летал по поддельным документам.

«В ходе следствия установлено, что к авиакатастрофе привели ошибочные действия командира воздушного судна Рустема Салихова и второго пилота Виктора Гуцул» - говорится в сообщении пресс-службы СКР, которое цитирует Интерфакс.

По данным следствия, Салихов «при посадке ввел воздушное судно в сложное пространственное положение, при этом Гуцул управление на себя не принял».

«В результате Салихов при наступлении нештатной ситуации, нарушая правила пилотирования, своими действиями допустил крушение воздушного судна», - говорится в пресс-релизе.

Следственный комитет пришел к выводу, что Салихов не имел достаточных навыков пилотирования и был допущен к осуществлению пассажирских перевозок на основании фальсифицированных документов.

«Так, Валерий Портнов, занимавший должность заместителя гендиректора ОАО „Авиакомпания Татарстан“, направил в 2009 году документы в отношении Салихова, содержащие недостоверные сведения, в Татарское межрегиональное управление Росавиации», - говорится в сообщении.

В свою очередь руководитель Татарского управления воздушного транспорта Росавиации Шавкат Умаров, считают в СКР, по халатности не организовал проверку достоверности представленного авиакомпанией свидетельства пилота Салихова, «что позволило бы выявить факт невыдачи ему данного свидетельства».

«Кроме того, в процессе работы Валерий Портнов и шеф-пилот авиакомпании Виктор Фомин не обеспечили должную подготовку Салихова, а вместо этого направили неподготовленного пилота на получение статуса командира воздушного судна», - говорится в сообщении.

Уголовное преследование в отношении Салихова и Гуцула прекращено в связи с их смертью.

Портнову и Фомину предъявлено обвинение по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), Умарову - по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. После этого его передадут в суд.

Авиакатастрофа произошла 17 ноября 2013 года. Лайнер авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из Москвы в Казань, упал при посадке во время ухода на второй круг. Погибли все 50 человек, находившиеся на борту.