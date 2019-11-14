Скандального тренера Мати Алавера приговорили к условному тюремному заключению

По приговору суда наказание, назначенное Алаверу, равняется году условного заключения с полуторагодичным испытательным сроком. Алавер обвинялся в том, что он, являясь тренером элитных эстонских спортсменов, использовал свои авторитет, влияние и доверие, для того чтобы склонить к употреблению допинга несколько лыжников. Также Алавер обязан выплатить в казну государства 810 евро судебных издержек. Алавер может обжаловать приговор в течение 15 суток.