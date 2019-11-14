Правительство Эстонии одобрило изменения второй пенсионной ступени

«Наша цель - улучшить доступные людям в Эстонии варианты выбора и повысить гибкость накопительной пенсии. Молодежи больше не придется в обязательном порядке немедленно присоединяться к какому-нибудь фонду, это можно будет сделать позже. Те, кто довольны выбранным фондом, могут спокойно продолжать», - сказал министр финансов Мартин Хельме.

«Важно тщательно обдумать свое решение, чтобы когда настанет пенсионный возраст, пенсия не оказалась меньше ожидаемого», - отметил Хельме.

Люди, которые планируют продолжать накопления во II ступени, не должны будут ничего делать и для них все останется по-прежнему. В результате изменений присоединение ко второй пенсионной ступени и выход из нее станут добровольными — для этого нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в пенсионный центр или банк.

Желающие смогут выйти из второй ступени: прекратить выплаты в нее и предоставить накопленным средствам расти в пенсионном фонде или прекратить выплаты и снять уже накопленные деньги. Заинтересованные в инвестициях смогут самостоятельно инвестировать средства второй ступени.

При выходе на пенсию человек сможет решить, как распорядиться накопленными во второй пенсионной ступени средствами: снять одним платежом, оставить в пенсионном фонде или заключить пенсионный договор. Для тех, кто решит снять деньги в пенсионном возрасте, подоходный налог будет ниже. В случае долгосрочного пенсионного плана выплата денег не будет облагаться налогом вообще, в остальных случаях ставка составит десять процентов.

Те, кто заберет свои накопления, смогут заново подключиться ко второй пенсионной ступени спустя десять лет после выхода. При повторном подключении снять деньги и еще раз выйти из второй ступени можно будет через десять лет. Те, кто снимет все средства и покинет вторую ступень, при выходе на пенсию будут получить средства только из первой или третьей ступени (при наличии таковой).

Накопленные во второй пенсионной ступени средства планируется выплачивать единоразово, если сумма не превышает 10 000 евро. Если сумма превышает этот лимит, деньги будут выплачиваться частями. Забрать накопленные во второй пенсионной ступени средства можно будет только после уплаты подоходного налога.