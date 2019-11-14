Вмешивалась ли Россия в каталонский конфликт два года назад?

Именно они изучают предполагаемый "российский след" в событиях двухлетней давности в Каталонии. В публикации газеты один из россиян, фамилия которого не указывается, именуется "эмиссаром Путина". С ним якобы вел переговоры ныне находящийся под следствием известный каталонский политик Виктор Таррадельяс. Встречался с "эмиссаром", как пишет El Periódico, и тогдашний руководитель Каталонии Карлес Пучдемон, укрывающийся ныне от правосудия за пределами Испании.

Телефонные сообщения Пучдемону

По версии следствия, Пучдемон получил по WhatsApp 25 октября 2017 года, то есть за два дня до провозглашения независимости, сообщение от переговорщика, поддерживавшего контакты с россиянами. "Мы общаемся с этими людьми. Они настаивают, чтобы и Китай сказал свое слово. А тебе (Пучдемону), перед тем как предпринимать что-либо, необходимо переговорить по видеосвязи с ПУ", - говорится в сообщении. Следствие считает, что речь идет о Владимире Путине.

Впрочем, в послании, отправленном Таррадельясом Пучдемону 26 октября, некий россиянин уже напрямую называется "эмиссаром Путина". И Пучдемон назначает ему встречу в своей официальной резиденции Канонжес, расположенной рядом с дворцом регионального правительства - Палау-де-Женералитат.

Содержание переговоров не приводится. А на просьбу DW предоставить какие-либо дополнительные сведения компетентные испанские органы ответили отказом, сославшись на тайну продолжающегося следствия.

Предполагаемый предмет переговоров Пучдемона с русскими

Между тем профессор политологии Мадридского университета Фернандо Гутьеррес в интервью DW высказал мнение, что от Москвы каталонские сепаратисты хотели, скорее всего, лишь политической поддержки своих планов. Аналогичной поддержки они добивались и от Китая, хотя у Пекина просили также кредит в 11 млрд евро - для центрального банка будущей независимой Каталонии.

Впрочем, добавил политолог, никакой помощью извне сепаратисты воспользоваться не смогли - слишком быстрой была реакция центрального правительства Испании.

Независимость Каталонии тут же была отменена, регион на время лишили автономии, правительство и парламент распустили, главных вдохновителей провозглашения независимости арестовали, хотя некоторым из них и удалось бежать за границу.

"Дорогой Владимир Вольфович!"

Телефон с упомянутыми посланиями был изъят полицией при обыске в общественной организации сепаратистов "Катмон", которой руководил Таррадельяс. Там же был найден рукописный черновик еще одного документа. Речь идет о приглашении на церемонию провозглашения независимости.

В нем сказано: "Дорогой Владимир Вольфович! Нам известна Ваша твердая позиция в защиту демократических прав, поэтому мы приглашаем Вас на заседание парламента, на котором будет провозглашена независимая каталонская республика". По данным El Periódico, следствие не исключает, что именно лидер ЛДПР Владимир Жириновский мог являться посредником между каталонскими сепаратистами и президентом России.