Руководство Таллинна выбирает пропаганду

В конце октября мы представили в столичное горсобрание законопроект, согласно которому следует начать пятилетний переход на единое преподавание на государственном языке начиная с детского сада и отменить плату за место в детском саду с 1 сентября 2020 года.

Подробнее остановлюсь на втором. Детские сады посещают 22 115 детей, это 96% всех детей, проживающих в Таллинне. Уже в следующем году плата за место возрастёт до 71 евро в месяц. Таллинн – город состоятельный, спокойно может себе позволить отменить плату за место в детском саду и таким образом поддержать семьи с маленькими детьми. Если быть точным, то отмена платы за место в детском саду оставит в бюджете семьи с одним ребёнком 854 евро в год и, соответственно, 1708 евро останутся в бюджете семьи с двумя детьми. Неплохие деньги, да?

Безусловно, возникает вопрос об источниках покрытия этих расходов. Отвечу. Отмена платы за место в детском саду с 1 сентября 2020 года – это минус в бюджете города размером в 6 миллионов евро. Как этот минус покрыть? 3,5 миллиона евро можно получить, просто прекратив тратить деньги на пропаганду. Только на ПБК в 2020 году из столичного бюджета будет потрачено 680 000 евро. Замечу, эти деньги платим мы с вами, так как являемся налогоплательщиками Таллинна, а вот пользуемся ли мы услугами ПБК, смотрим ли мы данный канал – это вопрос.

Далее, недавно мэр нам с гордостью сообщил о том, что закрыл Таллинское ТВ. Закрыл-то закрыл, но не до конца. Вернее, наполовину. И, не больше не меньше, а два миллиона евро в год канал всё-таки продолжит получать из карманов налогоплательщиков. Также из карманов налогоплательщиков получает и будет получать дальше остальные столичные СМИ: редакция газеты «Пеалинн» в составе 10 человек и редакция издания «Столица» в составе девяти человек под руководством Чаплыгина.

Вообще, руководство Таллинна очень трепетно относится к связям с общественностью. Это я говорю не без иронии. Из Раэпресс уволили семь сотрудников, наняли шесть. В службе связей с общественностью под руководством Айна Саарна трудится девять сотрудников, среди которых бывшие советники бывших мэров. Ко всему прочему не так давно создали ещё один отдел, имеющий отношение к связям с общественностью. Он отвечает за то, чтобы пресс-служба и медиа-каналы Таллинна были «правильно скоординированы» между собой.

И последнее. 1,8 миллиона евро высвободится в том случае, если ликвидировать ненужные, искусственно созданные городские учреждения и вакансии. И, конечно же, следует пересмотреть невыгодные для города PPP (Рublic Рrivate Рartnership) договоры, после чего высвободится ещё 2 миллиона евро.