Видео: Motorola представила смартфон-раскладушку RAZR с гибким дисплеем

Корпус нового Motorola RAZR изготовлен из нержавеющей стали и защитного стекла 3D Gorilla Glass. Смартфон получил 6,2-дюймовый гибкий экран с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142*876 пикселей, а на внешней поверхности расположен дополнительный 2,7 дюймовый дисплей с разрешением 800*600 пикселей, с помощью которого можно отвечать на сообщения, производить бесконтактную оплату, управлять музыкой, делать селфи и использовать голосовой помощник Google Assistant, пишет Ferra . Основная камера смартфона имеет разрешение 16 Мп и расположена рядом с дополнительным экраном. Модуль 5-Мп селфи-камеры размещен в вырезе в верхней части основного дисплея.

Новый RAZR работает под управлением процессора Qualcomm Snapdragon 710 и оснащается 6 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти. Емкость аккумулятора смартфона составляет 2510 мАч, а сканер отпечатков пальцев расположен на выступе в нижней части корпуса. Устройство работает под управлением Android 9, причем разработчики добавили в систему режим имитации оригинального RAZR V3 с похожим интерфейсом, пишет N+1.

Ожидается, что гибкий смартфон Motorola поступит в продажу 9 января 2020 года – RAZR будет эксклюзивно доступен в магазинах американского оператора Verizon по цене 1499 долларов (около 1360 евро). Стоит отметить, что Motorola уже предпринимала попытки возродить линейку RAZR – в 2011 году компания в партнерстве с Verizon выпустила смартфон Droid RAZR, но внешне он не имел никакого сходства с популярной в середине 2000-х годов раскладушкой.