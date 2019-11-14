Россияне устали от превосходства Норвегии

«Слышала, что кто-то писал, будто календарь сделали под Йоханнеса Клэбо – что много спринта, много коротких дистанций. Но я бы не стала говорить так категорично. Не верю, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) будет что-то делать под одного спортсмена.

Тем более, я уверена, что FIS сама заинтересована в том, чтобы была хорошая борьба, чтобы как можно больше людей на эту борьбу смотрело, потому что если постоянно выигрывает один и тот же человек, причем с отрывом, то интерес к спорту теряется.

Думаю, в какой-то степени это уже произошло у женщин, потому что была Марит Бьорген, а за ней – пропасть. Теперь в дистанции есть одна Тереза Йохауг, а дальше – пропасть.

Недавно общалась с представителем Первого канала, они хотят показывать некоторые этапы Кубка мира, но только мужские. На самом деле, это звоночек.

А если возвращаться к календарю и возможному заговору, что получается? Что FIS специально против Йохауг? Она все-таки спринт совсем плохо бегает. Так что я бы не стала по этому поводу разводить панику. Опять же, у каждого есть возможность для экспериментов. FIS хочет опробовать что-то новое.

Да, мы выступаем за то, чтобы было больше индивидуальных гонок. Может быть, это пока остается неуслышанным, но я уверена, что никто специально против русской команды не идет, меня в этом никто не убедит. Да, календарь достаточно странный, с новыми веяниями, но он одинаков для всех!» – сказала Вяльбе.

Менеджер лыжницы Терезы Йохауг Йорн Эрнст ответил на слова президента ФЛГР Елены Вяльбе о том, что российское телевидение не хочет транслировать женские гонки из-за того, что доминирование норвежки снижает интерес аудитории.

Эрнст заявил, что Йохауг просто делает свою работу и отдается этому на 100%, и остальным лыжницам стоит поступать также. Он подчеркнул, что Йохауг не будет меньше тренироваться или хуже выступать.