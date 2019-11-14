Оппозиция подала заявление о выражении недоверия Марту Ярвику

«Министр сельской жизни Март Ярвик за последние шесть месяцев доказал, что недостоин должности члена правительства. Министр Ярвик лжет, не признает свои ошибки, сделанные в попытках помешать работе ветеринарно-пищевого департамента как независимого ведомства в сфере обеспечения пищевой безопасности. Кроме того, министр создал конфликт интересов, наняв в качестве своего советника лицо, которое одновременно представляло в судебном споре сторону, обвиняемую в том, что она мошеннически выманила деньги у PRIA», - говорится в заявлении.

«Сохраняется подозрение, что министр не уполномочил PRIA потребовать компенсации ущерба, то есть при принятии решений не учитывал защиту интересов государства и служил более узкому частному интересу», - говорится в заявлении.

Оппозиция обвиняет Ярвика в том, что на посту министра он позволил скандалу вокруг листериоза продолжаться все лето и осень.

«Министр сельской жизни атаковал подчиняющийся ему ветеринарно-пищевой департамент, предлагая подать на него в суд», - отмечают авторы заявления, по мнению которых политическая атака на ответственное за пищевую безопасность независимое ведомство может привести к катастрофическим для пищевого экспорта Эстонии последствиям.

«В связи со скандалом вокруг листериоза министр Ярвик попался и на лжи, - говорится в заявлении. - Очевидно, что министр сельской жизни Март Ярвик не осознает весомость слова министра и сознательно лжет о том, когда он впервые услышал о листерии на рыбоперерабатывающем предприятии».

«Помимо некомпетентных действий в сфере пищевой безопасности министр также оказался в центре конфликта интересов с подозрениями в коррупции. Сегодня возбуждено уголовное дело для проверки, склонял ли нанятый по договору юридический советник министра сельской жизни Урмас Арумяэ министра к действиям в интересах клиентов принадлежащего ему адвокатского бюро, которые обвиняются в злоупотреблении субсидиями PRIA», - говорится в заявлении.

«Мы убеждены, что министр сельской жизни Март Ярвик не может оставаться на посту министра сельской жизни, и намерены выразить министру недоверие», - говорится в заявлении.

Правительство решило обратиться к правлению Рийгикогу с просьбой максимально быстро обсудить инициированное в отношении министра сельской жизни Марта Ярвика выражение недоверия, передал пресс-секретарь правительства.