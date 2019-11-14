Чт, 14.11.2019
Женщина берет на себя стыд и ответственность, которые, на самом деле, она нести не должна. Михаил Кылварт

Где в Таллинне больше жилых новостроек?

Новые жилые дома в Пыхья-Таллинне.

ФОТО: Noblessner

Традиционно по количеству предложений новых квартир лидирует центр Таллинна. Список замыкают Пирита и Нымме, где преобладают частные дома, передает Postimees. 

Центр Таллинна, конечно, не резиновый, но там постоянно появляются жилые новостройки, и количество новых квартир, предлагаемых в центре города, не меньше, чем количество новых жилищ в спальных районах или на окраинах. В центре города строятся небольшие жилые дома, при проектировании которых учитывается существующая архитектура, которой уже несколько сотен лет. Новые жилые дома, которые строятся на открытых пространствах спальных районов, обычно выше, квартир в них больше, да и цены доступнее.

По данным City24.ee, по состоянию на середину ноября в Таллинне продаются квартиры в более чем восьмидесяти новых жилых домах.

Части города, в которых сейчас продаются новые квартиры:

Хааберсти – 10 домов

Кесклинн – 30 домов

Кристийне – 7 домов

Ласнамяэ – 10 домов

Мустамяэ – 6 домов

Нымме – 3 дома

Пирита – 3 дома

Пыхья-Таллинн – 13 домов

Данные приведены на основании выставленных на продажу на портале City24.ee новых квартир по состоянию на 13.11.2019. В расчет брались только квартиры, в обзор не включены частные, рядные и парные дома. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ