Где в Таллинне больше жилых новостроек?

Центр Таллинна, конечно, не резиновый, но там постоянно появляются жилые новостройки, и количество новых квартир, предлагаемых в центре города, не меньше, чем количество новых жилищ в спальных районах или на окраинах. В центре города строятся небольшие жилые дома, при проектировании которых учитывается существующая архитектура, которой уже несколько сотен лет. Новые жилые дома, которые строятся на открытых пространствах спальных районов, обычно выше, квартир в них больше, да и цены доступнее.