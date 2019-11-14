Министерство сократило библиотеки в тюрьмах

1 декабря тюремные библиотекари не выйдут на работу, поскольку, по оценке Министерства юстиции, библиотеки заключенным не нужны, пишет Postimees.
Заключенный 5532, сектор Е12, «Da Vinci Kood», арендована 31.10.2019. С такой точностью до сих пор велся учет каждой книги в Тартуской, Вируской и Таллиннской тюрьмах. Учет вели библиотекари. Они точно знали, у кого на руках какая книга, и что можно посоветовать почитать в следующий раз.
На данный момент все тюремные библиотеки по решению Министерства юстиции закрыли свои двери. Собиравшиеся годами десятки тысяч книг будут расставлены по полкам в разных частях тюрем, где нет никакого контроля и никто не может гарантировать, что книги вернутся на свои места, а если вернутся, то в приличном состоянии.
По словам вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам тюрем Прийта Кама, причиной стала не прямая нехватка средств: это всего лишь желание лучше их использовать. «В ресоциализации библиотеки играют не самую важную роль», - сказал Кама в полупустой библиотеке Таллиннской тюрьмы.
Мартышкин труд
В 2018 году библиотекарь Тартуской тюрьмы Свеа Онно рассказала газете Sirp, что заключенные ценят современных эстонских авторов. Например, в 2017 году чаще всего в Тартуской тюрьме брали почитать сборник «Kuidas minust sai HAPKOMAH», («Как я стал НАРКОМАНОМ»), книгу Михкеля Рауда «Musta pori näkku» («Черной грязью в лицо») и произведение Андруса Кивиряхка «Mees, kes teadis ussisõnu» («Последний, кто знал змеиную молвь»).
«Русские интересуются философией: например, Ницше и Аристотелем на русском языке», - добавила тогда Онно.
Ежеквартально в рамках бюджета покупавшая новые книги, хранившая их, вносившая данные в компьютер и руководившая литературным кружком Онно за годы создала библиотеку из 26 000 изданий, которую теперь, по решению Министерства юстиции, по сути, ликвидировали.
Та же судьба постигла библиотекарей Вируской и Таллиннской тюрем, которые опасаются, что их многолетняя работа и старания теперь превратятся в мартышкин труд. «Собиравшийся и сохранявшийся фонд будет разрушен», - сказала Postimees получившая в начале октября извещение о сокращении Онно.
По словам Марко Силласту, заведовавшего библиотекой в Вируской тюрьме, большой проблемой является вопрос, как при новой системе будет обеспечен контроль за тем, чтобы книгами пользовались аккуратно. «Раньше было известно, кто к книгам не относится бережно, и с ними можно было пообщаться. Теперь время от времени будут находить разорванные книги и ответственность заключенных снизится», - сказал Силласте, последним рабочим днем которого станет 29 ноября.
Обращение учителей
На реорганизацию отреагировали и учителя Тартуской гимназии для взрослых (TTG), которые дают уроки заключенным в Тартуской тюрьме. Для них сотрудничество с библиотекой было крайне важным, и после такого известия они попросили от руководства тюрьмы объяснений.
Ответ, по словам директора TTG Марики Каазик, был странным: «Они называют библиотеку деятельностью по интересам и досугом, которые не являются приоритетными при ресоциализации». Такой ответ особенно сильно встревожил преподающую в Тартуской тюрьме эстонский язык и литературу Элле Вайманн.
«В течение восьми лет я видела чудесные изменения, и книги в этом играли очень важную роль», - говорит Вайманн. По ее инициативе учителя Тартуской тюрьмы направили руководству обращение, в котором выразили поддержку библиотекарям: «Как учителя, много лет работающие в тюремном отделе TTG, мы убеждены, что роль тюремной библиотеки далеко не ограничивается лишь организацией досуга и деятельности по интересам».
Учителя отметили, что библиотека крайне важна для заключенных, например, при составлении и защите обязательных для обучения в гимназии исследовательских работ: «Чтение книг дает человеку осмысленную деятельность, в ходе которой улучшаются его знание языка и умение выражать себя, развивается эмоциональная интеллигентность и расширяется кругозор».
Это письмо ничего не изменило. «Непонятное решение. Зарплата библиотекаря не настолько большая, чтобы можно было сэкономить много денег», - говорит Вайманн.
Деньги на медицину
Вице-канцлер Прийт Кама объяснил, что освободившиеся после исчезновения должности библиотекаря деньги направят в медицину. Например, в Вируской тюрьме в состав будет введен работающих с отлученными от душевного развития заключенными руководитель по деятельности, который до сих пор работал с временным договором. Кроме того, будет введено еще одно место медицинской сестры.
Во всех тюрьмах заботу о книгах возьмут на себя руководители по интересам. Их задачей будет раз в полгода менять книги на полках. Задача сбора пожеланий и замены будет распределена между несколькими работниками. «В работе по ресоциализации сбором пожеланий и обменом книг в тюрьмах занимаются специалист по организации обучения, работники по проведению разных программ, молодежные руководители по интересам и капелланы», - сказал Кама.
Например, в Тарту работой руководителя по интересам является организация занятий по керамике, стеклу, рисованию и музыке, а также и йоги. По оценке Камы, они обязательство справятся и с 26 000 изданий, распределенными между 21 сектором: «На данный момент они основательно введены в курс дела. Организация заказа книг между тремя тюрьмами будет в большей степени единой, чтобы сэкономить при крупных закупках».
На вопрос, на основании каких критериев он считает пользование библиотекой досугом, Кама не ответил.