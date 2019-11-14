Министерство сократило библиотеки в тюрьмах

Заключенный 5532, сектор Е12, «Da Vinci Kood», арендована 31.10.2019. С такой точностью до сих пор велся учет каждой книги в Тартуской, Вируской и Таллиннской тюрьмах. Учет вели библиотекари. Они точно знали, у кого на руках какая книга, и что можно посоветовать почитать в следующий раз.

На данный момент все тюремные библиотеки по решению Министерства юстиции закрыли свои двери. Собиравшиеся годами десятки тысяч книг будут расставлены по полкам в разных частях тюрем, где нет никакого контроля и никто не может гарантировать, что книги вернутся на свои места, а если вернутся, то в приличном состоянии.

По словам вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам тюрем Прийта Кама, причиной стала не прямая нехватка средств: это всего лишь желание лучше их использовать. «В ресоциализации библиотеки играют не самую важную роль», - сказал Кама в полупустой библиотеке Таллиннской тюрьмы.

Мартышкин труд

В 2018 году библиотекарь Тартуской тюрьмы Свеа Онно рассказала газете Sirp, что заключенные ценят современных эстонских авторов. Например, в 2017 году чаще всего в Тартуской тюрьме брали почитать сборник «Kuidas minust sai HAPKOMAH», («Как я стал НАРКОМАНОМ»), книгу Михкеля Рауда «Musta pori näkku» («Черной грязью в лицо») и произведение Андруса Кивиряхка «Mees, kes teadis ussisõnu» («Последний, кто знал змеиную молвь»).

«Русские интересуются философией: например, Ницше и Аристотелем на русском языке», - добавила тогда Онно.

Ежеквартально в рамках бюджета покупавшая новые книги, хранившая их, вносившая данные в компьютер и руководившая литературным кружком Онно за годы создала библиотеку из 26 000 изданий, которую теперь, по решению Министерства юстиции, по сути, ликвидировали.

Та же судьба постигла библиотекарей Вируской и Таллиннской тюрем, которые опасаются, что их многолетняя работа и старания теперь превратятся в мартышкин труд. «Собиравшийся и сохранявшийся фонд будет разрушен», - сказала Postimees получившая в начале октября извещение о сокращении Онно.

По словам Марко Силласту, заведовавшего библиотекой в Вируской тюрьме, большой проблемой является вопрос, как при новой системе будет обеспечен контроль за тем, чтобы книгами пользовались аккуратно. «Раньше было известно, кто к книгам не относится бережно, и с ними можно было пообщаться. Теперь время от времени будут находить разорванные книги и ответственность заключенных снизится», - сказал Силласте, последним рабочим днем которого станет 29 ноября.

Обращение учителей

На реорганизацию отреагировали и учителя Тартуской гимназии для взрослых (TTG), которые дают уроки заключенным в Тартуской тюрьме. Для них сотрудничество с библиотекой было крайне важным, и после такого известия они попросили от руководства тюрьмы объяснений.