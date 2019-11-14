Tesla обошла BMW, General Motors и Daimler и вошла в Топ-3 самых дорогих автопроизводителей

На фоне этой новости акции Tesla взлетели, причем настолько, что компания сразу же вошла в топ-3 самых дорогих автопроизводителей в мире, пишет Ixbt.com . Позади остались такие крупные компании, как Audi, BMW, General Motors и даже Daimler, хотя последнюю с Tesla разделяет совсем немного. Ну а впереди – Volkswagen (второе место) и Toyota (первое).

Акции Tesla идут вверх не только из-за немецкого завода. Компания очень активна в последнее время. На китайском заводе, который построили в рекордные сроки, уже началось производства Model 3, причем по отзывам качество этого автомобиля повыше качества американской версии. В этом месяце Tesla официально представит пикап, подготовка к производству кроссовера Model Y идет опережающими темпами, ну а к концу следующего года стартует производство электрических грузовиков. Так что если все эти модели будут позитивно восприняты рынком, то в течение года-двух Tesla вполне способна оттеснить Volswagen и значительно приблизиться к Toyota.