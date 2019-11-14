Полиция установила, кто разлил бытовую химию на детской площадке

Полицейские установили, что в прошлую пятницу в Пайде в парке Лембиту кислотная бытовая химия попала на аттракцион на детской игровой площадке, когда три несовершеннолетних играли и пытались совершить взрыв, пишет Postimees.
В прошлую пятницу полиция получила сообщение, что в парке Лембиту двое детей, которые играли на игровой площадке, почувствовали на руках зуд и пощипывание. По словам главы Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, после получения сообщения стали выяснять, о каком веществе идет речь и при каких обстоятельствах оно туда попало.
«Спасатели очистили аттракцион и дали первичную оценку, что речь может идти о бытовой химии. Наши следователи просмотрели несколько городских камер видеонаблюдения, что привело нас к трем несовершеннолетним. Они купили в магазине бытовую химию и пошли на игровую площадку, чтобы организовать там взрыв», - рассказывает Тоомсалу.
Мальчики 12, 13 и 14 лет в среду в Пайдеском отделении полиции дали показания. «Все трое сказали, что хотели для развлечения попытаться совершить взрыв, но не могли представить, что остатки этого вещества могут нанести кому-то вред», - сказал Тоомсалу.
«С одной стороны, тут важна разъяснительная работа родителей. Надо рассказать детям, что на первый взгляд безопасная бытовая химия при печальном стечении обстоятельств может оказаться очень опасной и нанести кому-то серьезный ущерб здоровью. С другой стороны, здесь есть ответственность и на магазинах, которым стоило бы, конечно, обращать внимание на то, чтобы химические средства несовершеннолетним не продавали», - отмечает полицейский.
«Молодежный полицейский соберет детей еще раз вместе с родителями и поговорит об опасности данных веществ и возможностях безопасно удовлетворить свой интерес к химии», - сказал Тоомсалу.
Советник центра разминирования Спасательного департамента Арно Пугонен порекомендовал при обнаружении неизвестных веществ сразу звонить на номер 112. «В случае любого предмета или вещества, которое вызывает подозрение, что речь идет о взрывоопасном предмете, действует два основных правила: не прикасаться и сообщить об этом на номер экстренной помощи», - сказал Пугонен.