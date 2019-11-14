Полиция установила, кто разлил бытовую химию на детской площадке

В прошлую пятницу полиция получила сообщение, что в парке Лембиту двое детей, которые играли на игровой площадке, почувствовали на руках зуд и пощипывание. По словам главы Пайдеского отделения полиции Маргуса Тоомсалу, после получения сообщения стали выяснять, о каком веществе идет речь и при каких обстоятельствах оно туда попало.

«Спасатели очистили аттракцион и дали первичную оценку, что речь может идти о бытовой химии. Наши следователи просмотрели несколько городских камер видеонаблюдения, что привело нас к трем несовершеннолетним. Они купили в магазине бытовую химию и пошли на игровую площадку, чтобы организовать там взрыв», - рассказывает Тоомсалу.

Мальчики 12, 13 и 14 лет в среду в Пайдеском отделении полиции дали показания. «Все трое сказали, что хотели для развлечения попытаться совершить взрыв, но не могли представить, что остатки этого вещества могут нанести кому-то вред», - сказал Тоомсалу.

«С одной стороны, тут важна разъяснительная работа родителей. Надо рассказать детям, что на первый взгляд безопасная бытовая химия при печальном стечении обстоятельств может оказаться очень опасной и нанести кому-то серьезный ущерб здоровью. С другой стороны, здесь есть ответственность и на магазинах, которым стоило бы, конечно, обращать внимание на то, чтобы химические средства несовершеннолетним не продавали», - отмечает полицейский.

«Молодежный полицейский соберет детей еще раз вместе с родителями и поговорит об опасности данных веществ и возможностях безопасно удовлетворить свой интерес к химии», - сказал Тоомсалу.