Мистический инцидент в порту: парковочный аппарат оказался в долгу перед клиентом

Это случилось 8 ноября на платной парковке портового рынка, где клиент, который должен был заплатить за парковку 1,5 евро, ввел в автомат купюру достоинством в пять евро. К сожалению, автомат вернул ему лишь два евро, пишет Postimees.

«Смотрю, ищу и эээ... Где еще мои 1,50 евро? Стоявший за мной мужчина тоже осматривает автомат, берет чек, который мне выдала машина, и мы оба ахаем от удивления. Эта платная парковка, оператором которой является Citypark, должна мне 1,50 евро и даже признает это», - описал ситуацию в социальных сетях клиент.

Человек остался в недоумении, поскольку не знал, как теперь вернуть свои деньги. Также он не смог ни от кого быстро получить помощи. Кроме того, клиент предположил, что так как парковка находится в районе порта и, в первую очередь, предназначена для туристов, использование такого автомата может являться для предприятия хитрым способом для дополнительного заработка.

«Что сделает турист в такой ситуации? Махнет рукой», - предположил герой этой статьи.